ССР: в министерстве здравоохранения Литвы произведены выемки документов

Об этом журналистам сообщила во вторник пресс-секретарь Службы спецрасследований (ССР) Литвы Рената Кеблене.
Ранее во вторник ССР сообщила, что подозрения в торговле влиянием предъявлены президенту Ассоциации помощи онкологическим больным (POLA) Шарунаса Нарбутаса.
В данный момент он задержан.
Как отмечает ССР, во вторник в разных местах Вильнюса проводятся обыски, выемки, допросы и другие необходимые процессуальные действия.
Прочие места, в которых проводятся процессуальные действия, представитель ССР не раскрыла.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Экономист предупреждает: цены в Литве по-прежнему будут удивлять (4)
Цены в Литве поднимаются быстрее, чем в других странах...
В Литве в скором времени не будут выдавать больничные в случае самоизоляции (16)
Глава Вильнюсского департамента национального центра...
Президент Ассоциации помощи онкобольным подозревается в торговле влиянием сейчас он задержан (7)
Служба спецрасследований (ССР) Литвы во вторник...
Провизоры предупреждают жителей Литвы: система не работает, ситуация сложная (17)
В понедельник ливень нанес ущерб Центру реестра,...
Опыт отдыхавшего в Литве латыша: в Швянтои дешевле, но больше туда не поеду (31)
Не секрет, что в этом году из-за коронакризиса большую...