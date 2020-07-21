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В Министерстве здравоохранения Литвы во вторник были произведены выемки документов, в связи с расследованием закупки реагентов на сумму 6 млн евро для коронавирусных исследований.
ССР: в министерстве здравоохранения Литвы произведены выемки документов
© DELFI / Tomas Vinickas

Об этом журналистам сообщила во вторник пресс-секретарь Службы спецрасследований (ССР) Литвы Рената Кеблене.

Ранее во вторник ССР сообщила, что подозрения в торговле влиянием предъявлены президенту Ассоциации помощи онкологическим больным (POLA) Шарунаса Нарбутаса.

В данный момент он задержан.

Как отмечает ССР, во вторник в разных местах Вильнюса проводятся обыски, выемки, допросы и другие необходимые процессуальные действия.

Прочие места, в которых проводятся процессуальные действия, представитель ССР не раскрыла.

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