ССР: самые опасные - инициаторы системной коррупции. 12 судьям предъявлены подозрения

В среду на заседании Комитета по нацбезопасности и обороне (КНБО) Сейма Литвы он сообщил, что в данный момент в судах есть работающие судьи, которым предъявлены подозрения.

"Мы представили членам комитета, что есть отдельные преступления, которые менее опасны, и организованные. Инициатива коррупции становится самой опасной, когда организуются и создаются коррупционные системы, как, например, выявленная в прошлом году коррупция в судебной системе, не так давно раскрытая коррупционная схема при рассмотрении финансово-хозяйственных дел, и объединяющие лица – те, кто способен найди подход к должностным лицам, к прокурорам, к судьям, речь об этих рисках", – заявил в среду после заседания КНБО сейма журналистам глава ССР Жидруас Барткус.

Он представил членам комитета возможные проявления коррупции и риски в правоохранительных органах и правовой системе.

Глава ССР утверждает, что возглавляемое им ведомство ориентируется на раскрытие системных преступлений.

В качестве самого большого риска он назвал должностных лиц, ставших адвокатами.

"Мы видим и говорим о тех лицах, которые инициируют коррупцию. В обоих случаях выявленной системной коррупции мы видим адвокатов, которые до этого были – в одном случае судьей, а в другом – должностным лицом, расследовавшим финансовые дела. Они создали, вовлекли в свою незаконную деятельность других коллег и других должностных лиц. В этом риск", – отметил Ж. Барткус.

"Без инициативы иногда коррупции, возможно, и не было бы", – добавил он.

Бывший председатель КНБО Витаутас Бакас сказал, что предоставленный ССР материал впечатляет.

"У нас есть независимая судебная власть, и судьи, которые так или иначе связаны с коррупцией, работают в судах, рассматривают дела", – сказал он.

Позднее служба уточнила, что в данный момент 12 судьям предъявлены подозрения в различных преступных деяниях. Они уже не работают в судах – часть уволена, часть ушли по своему желанию, а часть отстранена от обязанностей.

Четырем судьям предоставлен статус спецсвидетеля, именно они и продолжают работать. Статусом спецсвидетеля обладают и двое бывших судей.

В начале прошлого года было заявлено о системной коррупции в судебной системе, связанной с возможными преступными деяниями коррупционного характера высокопоставленных судей, адвокатов и прочих лиц. В этом расследование подозрения предъявлены более чем 50 гражданам, подозревается более 110 преступных деяний.

В мае этого года прокуратура сообщила о задержании нескольких адвокатов, прокуроров и сотрудника Службы расследования финансовых преступлений (СРФП) по подозрениям в торговле влиянием, подкупе, злоупотреблениях и взяточничестве.

Расследование было начато после получения данных о том, что прокуроры Департамента уголовного преследования Генпрокуратуры и прокурор Второго отдела уголовного преследования Каунасской окружной прокуратуры, сотрудник СРФП, действуя независимо друг от друга, неформально встречаются с практикующим в Каунасе адвокатом и обсуждают ход находящихся в их ведении финансово-экономических досудебных расследований, не обнародованные данные, а также возможности принятия процессуальных решений, в которых заинтересованы частные лица, которых неофициально представляет этот адвокат.