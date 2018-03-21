"Концентрироваться следует на тех сферах, где есть самая большая проблема, а это конкурсные закупки. Конечно, мы, как ССР, не должны концентрироваться на мелкой коррупции, мы не делаем этого уже давно, пытаемся направить свои силы туда, где (наносится - ред.) самый большой урон государству. Самый большой урон государству сейчас - в конкурсных закупках в разных сферах", - сказал он BNS.
В среду кандидатуру Ж. Барткуса на должность главы ССР одобрил парламентский Комитет по национальной безопасности и обороне (КНБО).
На следующей неделе по поводу его кандидатуры состоится голосование в сейме.
Ж. Барткус, работающий сейчас первым заместителем директора ССР, сказал, что чтобы укрепить оборону, нужно прежде всего сохранить ее нынешний уровень.
По словам кандидата, нужно и более системное отношение к незаконному обогащению.
"Мне бы хотелось, чтобы мы относились к незаконному обогащению несколько более системно, не просто расследуя один конкретный случай, а беря всю сферу в целом", - сказал Ж. Барткус.
"Скажем, через аналитическую коррупционную разведку, чтобы мы брали или какую-то конкретную область, или конкретную группу лиц, или регион, чтобы ракурс был широкий - чтобы мы от большой информационной массы переходить к конкретным случаям незаконного обогащения", - объяснил кандидат.
Председатель КНБО "аграрий" Витаутас Бакас обратил внимание на необходимость обеспечить прозрачность предстоящих выборов.
"Приближаются выборы, для нас важно обеспечить прозрачность предвыборной кампании. Сейчас и Главная избирательная комиссия наполовину в кризисе, в замешательстве (...) для нас важно создать условия, чтобы люди могли идти в политику прозрачно, на равных условиях", - сказал парламентарий.
Завершающий срок полномочий на должности директора ССР Саулюс Урбанавичюс поблагодарил политиков за то, что они не вмешивались в работу службы, и за помощь в корректировании правовой базы.
"Мы действительно ощущаем, что ситуация улучшается. Думаю, что это не только наша заслуга, но и (следствие) зрелости государства", - сказал он.
Пятилетний срок С. Урбанавичюса на должности главы ССР истекает в конце марта. Он отказался от предложения остаться на второй срок.
Президент Даля Грибаускайте предлагает назначитьновым директором ССР 42-летнего магистра права Ж. Барткуса.
По закону директора ССР назначает и освобождает от должности президент с одобрения сейма. Глава этого ведомства назначается на пятилетний срок полномочий, однако он может занимать эту должность не более двух сроков полномочий подряд.
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