Занимающаяся расследованиями коррупции Служба спецрасследований (ССР) Литвы должна уделять основное внимание конкурсным закупкам в различных областях, говорит кандидат на должность директора этого ведомства Жидрунас Барткус.
Žydrūnas Bartkus
© DELFI / Tomas Vinickas

"Концентрироваться следует на тех сферах, где есть самая большая проблема, а это конкурсные закупки. Конечно, мы, как ССР, не должны концентрироваться на мелкой коррупции, мы не делаем этого уже давно, пытаемся направить свои силы туда, где (наносится - ред.) самый большой урон государству. Самый большой урон государству сейчас - в конкурсных закупках в разных сферах", - сказал он BNS.

В среду кандидатуру Ж. Барткуса на должность главы ССР одобрил парламентский Комитет по национальной безопасности и обороне (КНБО).

На следующей неделе по поводу его кандидатуры состоится голосование в сейме.

Ж. Барткус, работающий сейчас первым заместителем директора ССР, сказал, что чтобы укрепить оборону, нужно прежде всего сохранить ее нынешний уровень.

По словам кандидата, нужно и более системное отношение к незаконному обогащению.

"Мне бы хотелось, чтобы мы относились к незаконному обогащению несколько более системно, не просто расследуя один конкретный случай, а беря всю сферу в целом", - сказал Ж. Барткус.

"Скажем, через аналитическую коррупционную разведку, чтобы мы брали или какую-то конкретную область, или конкретную группу лиц, или регион, чтобы ракурс был широкий - чтобы мы от большой информационной массы переходить к конкретным случаям незаконного обогащения", - объяснил кандидат.

Председатель КНБО "аграрий" Витаутас Бакас обратил внимание на необходимость обеспечить прозрачность предстоящих выборов.

"Приближаются выборы, для нас важно обеспечить прозрачность предвыборной кампании. Сейчас и Главная избирательная комиссия наполовину в кризисе, в замешательстве (...) для нас важно создать условия, чтобы люди могли идти в политику прозрачно, на равных условиях", - сказал парламентарий.

Завершающий срок полномочий на должности директора ССР Саулюс Урбанавичюс поблагодарил политиков за то, что они не вмешивались в работу службы, и за помощь в корректировании правовой базы.

"Мы действительно ощущаем, что ситуация улучшается. Думаю, что это не только наша заслуга, но и (следствие) зрелости государства", - сказал он.

Пятилетний срок С. Урбанавичюса на должности главы ССР истекает в конце марта. Он отказался от предложения остаться на второй срок.

Президент Даля Грибаускайте предлагает назначитьновым директором ССР 42-летнего магистра права Ж. Барткуса.

По закону директора ССР назначает и освобождает от должности президент с одобрения сейма. Глава этого ведомства назначается на пятилетний срок полномочий, однако он может занимать эту должность не более двух сроков полномочий подряд.

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