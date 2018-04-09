"Информацию не умолчали. Ее представляют тогда, когда решают, что ее обнародование не помешает запланированным действиям следователей", – сказала 9 апреля утром пресс-секретарь ССР Рената Эндружите.

Несмотря на то, что все события начались в минувшую пятницу, официальная информация появилась лишь в понедельник. На пресс-конференции в Генпрокуратуре Литвы представитель Вильнюсского отделения ССР Рамунас Лукошюс сказал, что есть достаточно оснований подозревать, что директор НЦК могла договориться с одной компанией о создании исключительных условий для деятельности на литовском рынке. Какие это действия, сотрудник ССР не указал.

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Прокурор Вильнюсской окружной прокуратуры Рамунас Шилейка сказал, что в ходе расследования задержали трех человек.

По сведениям DELFI, расследование связано с компанией Solis tribus. Неофициально сообщают, что задержан глава компании и еще один ее работник.

"Не могу ни подтвердить, ни опровергнуть эту информацию", – ответил Лукошюс.

Представитель ССР на пресс-конференции сообщил, что двое подозреваемых были задержаны, а третьего отпустили из-под стражи. Все подозреваемые обвиняются в совершении двух преступлений.

По словам Лукошюса, в ходе расследования провели больше 10 обысков - как в домах, так и в офисах, автомобилях и т.д. Главу НЦК обвиняют в злоупотреблении положением, торговле влиянием и действии в группе лиц, помогая частной компании в участии в фармацевтической деятельности, связанной с плазмой крови, ее компонентами и поставками крови учреждениям Минздрава.

"По нашим данным, есть основания предполагать, что директор НЦК могла договориться с руководством одной компании, действующей в сфере сбора сырья в сфере здравоохранения и производства лекарственных препаратов, распространения фармацевтических препаратов, на исключительных условиях действовать на фармацевтическом рынке Литвы", – сказал Лукошюс.

По его словам, целью групповых действий было создание монополии на рынке, недопуск в сферу поставок плазмы крови других литовских и зарубежных компаний. Это один из основных элементов злоупотребления.

"Благодаря расследованию были пресечены дальнейшие злоупотребления и рост ущерба. Активно расследуют действия группы этих лиц", - сказал он, уточнив, что расследование длилось ряд месяцев.

Он подтвердил, что задержания и обыски провели в минувшую пятницу. На вопрос DELFI, почему не сообщалось об этих действиях, он ответил: "Ни прокуроры, ни следователи, ни ССР не скрывали информацию. Как только появилась возможность сообщить о ней без ущерба для расследования, она была обнародована".

На вопрос, была ли опрошена в рамках расследования супруга политика Ремигиюса Жемайтайтиса, он напрямую не ответил, лишь сказал, что это данные расследования.

Однако позже он подтвердил, что ее опросили как специального свидетеля. "Да, ее опросили. Если бы были подозрения, все было бы иначе, а о статусе специального свидетеля могу сказать, что мы не хотим манипулировать этим статусом - это такой же свидетель, как другие, это не связано с предупреждением об уголовной ответственности за ложную информацию", – сказал он.

Информация об этом деле была обнародована только после того, как ею стал интересоваться портал DELFI.