Пентагон заключил контракт на производство переносных противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) Javelin на сумму более 307,5 млн долларов. Производить их будет консорциум Raytheon-Lockheed Martin, говорится в сообщении Пентагона, пишет Deutsche Welle.
Javelin anti-tank missile

Комплексы предназначены для экспорта в Украину, Эстонию, Литву, Турцию, Тайвань и Австралию. По условиям контракта, эта партия Javelin должна быть готова к 31 августа 2021 года.

Администрация президента США Дональда Трампа одобрила поставки летального оружия Украине в декабре 2017 года. О первых американских поставках ПТРК Javelin в Украину стало известно в апреле 2018 года.

Deutsche Welle
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