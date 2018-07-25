Комплексы предназначены для экспорта в Украину, Эстонию, Литву, Турцию, Тайвань и Австралию. По условиям контракта, эта партия Javelin должна быть готова к 31 августа 2021 года.
Администрация президента США Дональда Трампа одобрила поставки летального оружия Украине в декабре 2017 года. О первых американских поставках ПТРК Javelin в Украину стало известно в апреле 2018 года.
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