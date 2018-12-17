Литовская Служба расследования финансовых преступлений (СРФП) подозревает, что действующие в Литве и Польше посреднические компании могли нелегально трудоустроить в Литве 39 граждан Украины и не рассчитаться с ними.
© DELFI (K.Čachovskio nuotr.)

После визита сотрудников СРФП украинцы получили свои деньги.

СРФП в понедельник сообщила, что по собственной инициативе начала досудебное расследование относительно обманного ведения бухгалтерского учета и хищений чужого имущества.

Подозреваемые посреднические предприятия принадлежат гражданам Литвы и Украины. Действующая в Польше компания по трудоустройству, которая принадлежит украинцу, трудоустроила граждан Украины в Польше.

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В сотрудничестве с принадлежащим литовцу и действующим в Литве предприятием по трудоустройству эти украинцы были трудоустроены в Литве.

Посетив предприятие, следователи СРФП нашли работающую одну смену украинцев. Они объяснили, что упомянутые лица могут быть трудоустроены в Польше, в Литве они работают нелегально, потому что не имеют необходимых разрешений.

Украинцы также пожаловались, что с ними уже несколько месяцев нормально не рассчитываются, дают примерно по 50 евро на неделю и все обещают рассчитаться.

Чтобы выяснить, легально ли украинцы трудоустроены в Польше, СРФП обратилась в ответственные ведомства Польши, а относительно предоставляющей услуги трудоустройства в Литве компании проводит досудебное расследование.

Уже сейчас установлено, что полагающаяся украинцам зарплата этой компании была переведена, но украинцы ее не получили.

Также есть подозрения, что на этой действующей в Литве компании бухгалтерский учет ведется обманным образом, а предназначенная для украинцев заработная плата расхищается.

По предварительным данным, могло быть расхищено несколько десятков тысяч евро. После того, как СРФП начала расследование, с работниками был произведен расчет.

СРФП проводит досудебное расследование о хищениях имущества, предоставлении недостоверных данных о доходах, прибыли или имуществе и об обманном ведении бухучета.

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