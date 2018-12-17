После визита сотрудников СРФП украинцы получили свои деньги.
СРФП в понедельник сообщила, что по собственной инициативе начала досудебное расследование относительно обманного ведения бухгалтерского учета и хищений чужого имущества.
Подозреваемые посреднические предприятия принадлежат гражданам Литвы и Украины. Действующая в Польше компания по трудоустройству, которая принадлежит украинцу, трудоустроила граждан Украины в Польше.
В сотрудничестве с принадлежащим литовцу и действующим в Литве предприятием по трудоустройству эти украинцы были трудоустроены в Литве.
Посетив предприятие, следователи СРФП нашли работающую одну смену украинцев. Они объяснили, что упомянутые лица могут быть трудоустроены в Польше, в Литве они работают нелегально, потому что не имеют необходимых разрешений.
Украинцы также пожаловались, что с ними уже несколько месяцев нормально не рассчитываются, дают примерно по 50 евро на неделю и все обещают рассчитаться.
Чтобы выяснить, легально ли украинцы трудоустроены в Польше, СРФП обратилась в ответственные ведомства Польши, а относительно предоставляющей услуги трудоустройства в Литве компании проводит досудебное расследование.
Уже сейчас установлено, что полагающаяся украинцам зарплата этой компании была переведена, но украинцы ее не получили.
Также есть подозрения, что на этой действующей в Литве компании бухгалтерский учет ведется обманным образом, а предназначенная для украинцев заработная плата расхищается.
По предварительным данным, могло быть расхищено несколько десятков тысяч евро. После того, как СРФП начала расследование, с работниками был произведен расчет.
СРФП проводит досудебное расследование о хищениях имущества, предоставлении недостоверных данных о доходах, прибыли или имуществе и об обманном ведении бухучета.
Официальный калькулятор: какой станет зарплата после перемен с начала 2019 года
Объединение налогов работника и работодателя, новые...
Главная вильнюсская елка с высоты птичьего полета (4)
Вильнюсская елка в этом году украшена стилизованным...
СРФП проводит расследование о нелегальном трудоустройстве украинцев в Литве (1)
Литовская Служба расследования финансовых...
Снег будет идти до вторника: на дорогах сотни пескопосыпочных машин (1)
Снег на юго-западе Литвы идет с воскресного утра, с тех...
Скандал в Каунасе: в спешном порядке готовят документы на удочерение девочки гражданами Новой Зеландии (4)
Здоровую, красивую 10-летнюю девочку из Каунаса срочно...
TOP новостей
Официальный калькулятор: какой станет зарплата с начала 2019 года
Объединение налогов работника и работодателя, новые...
Правящие Литвы готовят план "Б" пенсионной реформы (1)
В июле 2018 года парламентская оппозиция обратилась в...
Российский журналист получил подтверждение из Кремля: Паксас встречался с Путиным (133)
Российский журналист Константин Эггерт получил...
Правительство Литвы говорит о 3 миллионах жителей, эксперты пожимают плечами (62)
До 2021 года правительство Литвы намерено...
Снег будет идти до вторника: на дорогах сотни пескопосыпочных машин (1)
Снег на юго-западе Литвы идет с воскресного утра, с тех...