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Служба расследования финансовых преступлений из-за быстрых тестов на коронавирус провела обыски в Минздраве.
СРФП провела обыски в Минздраве, задержаны 5 подозреваемых
© DELFI / Tomas Vinickas

Пресс-секретарь СРФП Модеста Зданаускайте подтвердила Delfi, что обыски на самом деле проводились.

"Да, могу только подтвердить, обыски в Минздраве были проведены", – сказала Зданаускайте.

"Выявили 5 подозреваемых", – сказала она. На вопрос, кому предъявлены обвинения, Зданаускайте сказала, что не может уточнить.

По ее словам, обыски были поведены не сейчас, а 9 июня.

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Представитель Минздрава подтвердила Delfi, что обыски были проведены в министерстве и в кабинете вице-министра Лины Ярушявичене.

Пресс-секретарь министра здравоохранения Лина Бушинскайте сказала Delfi, что работникам министерства подозрения не предъявляли. Кроме того, она сказал, что ничего комментировать не может, поскольку сейчас проводят расследование.

10 июня СРФП сообщила, что было начато расследование по факту возможного мошенничества, подделки документов, легализации доходов, полученных незаконным путем, подозревают, злоупотребление млн. евро. На сегодняшний день в деле 5 подозреваемых.

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