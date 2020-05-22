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Каунасское управление Службы расследования финансовых преступлений под руководством Каунасской окружной прокуратуры провела 17 обысков в Мариямпольском округе и в Шяуляй. По данным расследования, представители находящейся в Вилькавишкисе компании, которая занимается торговлей автомобилями, возможно, не заплатили налоги на сумму 300 000 евро.

СРФП сообщает, что 16 физических лиц подозревают в ведении двойной бухгалтерии и предоставлении неверных данных о доходах, имуществе и прибыли.

Следователи СРФП выясняли, как компания, которая предоставляет услуги логистики и торговли автомобилями в 2019–2020 гг, возможно, продала около 800 автомобилей и не заплатила государству налоги на сумму 300 000 евро.

За такое нарушение закона по УК ЛР полагается лишение свободы на срок до 8 лет. За ведение двойной бухгалтерии грозит лишение свободы на сток до 4 лет.

Расследование организовала и руководит им Каунасская окружная прокуратура.

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