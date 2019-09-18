18 сентября СРФП сообщила, что четверых каунасцев подозревают в том, что они не декларировали мясные изделия из птицы и свинины, привезенные из Польши. Стоимость продукции оценивается в 2 млн. евро.

Это мясо без документов реализовывали на рынка в Литве. За него государство не получило больше 400 000 евро НДС.

В ходе расследования СРФП и инспекторы Трудовой инспекции и Продовольственно-ветеринарной службы провели девять обысков на складах в Каунасском округе, в домах у подозреваемых, в доме человека, который регулярно заказывал большое количество мяса, и в автомобилях.

На складах обнаружено почти 5 тонн мяса, 829 кг мяса были без ветеринарных штампов, не отвечали требованиям качества, поэтому Продовольственно-ветеринарная служба запретила распространение этой продукции, продукция была утилизирована.

По данным СРФП, инспекторы были шокированы тем, в каких условиях хранилось и перерабатывалось мясо.

Больше 800 кг мяса птицы находились в условиях комнатной температуры, мясо коптили в антисанитарных условиях.

Эту продукцию запретили реализовывать на рынке. Ведется расследование.

Во время обыска у одного из подозреваемых обнаружили газовый пистолет, разрешения на его хранение у мужчины не было, в сейфе, который находился в административном помещении обнаружили 220 пачек сигарет с российскими бандеролями.