Средняя начисленная зарплата женщин, за исключением индивидуальных предприятий, во втором квартале составила 86% зарплаты мужчин, а выплаченная – 87,6%.
Во втором квартале средняя начисленная зарплата женщин в Литве (за вычетом индивидуальных предприятий) составила 857 евро, мужчин – 996,8 евро, а выплаченная – соответственно 674 евро и 769,8 евро.
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