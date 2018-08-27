Средняя начисленная зарплата женщин, за исключением индивидуальных предприятий, во втором квартале составила 86% зарплаты мужчин, а выплаченная – 87,6%.

Во втором квартале средняя начисленная зарплата женщин в Литве (за вычетом индивидуальных предприятий) составила 857 евро, мужчин – 996,8 евро, а выплаченная – соответственно 674 евро и 769,8 евро.