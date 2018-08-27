Во втором квартале этого года начисленная (брутто) зарплата мужчин в Литве почти на 140 евро превышала зарплаты женщин, свидетельствуют данные литовского Департамента статистики.
© Shutterstock nuotr.

Средняя начисленная зарплата женщин, за исключением индивидуальных предприятий, во втором квартале составила 86% зарплаты мужчин, а выплаченная – 87,6%.

Во втором квартале средняя начисленная зарплата женщин в Литве (за вычетом индивидуальных предприятий) составила 857 евро, мужчин – 996,8 евро, а выплаченная – соответственно 674 евро и 769,8 евро.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
Статьи по теме:

Аналитик SEB: в Литве средняя зарплата выше 900 евро (27)

Тенденция быстрого роста средних зарплат не...

Профсоюзы в Литве хотят повысить минимальную зарплату до 450 евро (9)

В понедельник литовское правительство, представители...

Всё больше жителей Литвы живут в пригородах, но на работу ездят в мегаполисы (45)

Растёт количество жителей Литвы , которые ради большей...

Состязание пенсий, зарплат и цен: победитель уже налицо (36)

Несмотря на то, что пенсии в Литве будут расти быстрее,...

Зарплаты в Литве растут невиданными темпами (152)

За год зарплата "на бумаге" в Литве увеличилась на 12,4%...

Общество

Аналитик: рост зарплат в Литве связан с выполнением обещаний медикам (1)

Более активный рост зарплат в Литве во втором квартале...

Трехсторонний совет Литвы отложил принятие решения о повышении минималки

Объединяющий правительство, работодателей и некоторые...

Средняя зарплата женщин в Литве по-прежнему отстает от мужчин (2)

Во втором квартале этого года начисленная (брутто)...

Евробарометр: половина жителей Литвы не активны физически

Половина жителей Литвы не являются физически...

Заточенные в лифте клиенты ТЦ возмущены реакцией администрации: это ненормально (14)

27 августа, после полудня, в ТЦ Ozas в лифте застряли...

TOP новостей

Португалец, который управляет вильнюсским троллейбусом: я хотел стать архитектором (19)

Луис Гомес - непростой водитель вильнюсского...

Новая теория заговора из России: США применяет биологическое оружие в странах Балтии (248)

"Поверьте, тут нет никакой теории заговора — факты...

Весть литовской молодежи: будете жить лучше своих родителей (191)

Доходы жителей Литвы последовательно растут, однако...

Заточенные в лифте клиенты ТЦ возмущены реакцией администрации: это ненормально (14)

27 августа, после полудня, в ТЦ Ozas в лифте застряли...

Из аптек исчезают лекарства – осенью ситуация станет еще хуже (14)

Минздрав Литвы делится радостью в связи с тем, что цены...