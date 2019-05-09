По словам главы Института финансов банка Swedbank Юрате Цвиликене, рост доходов и улучшение финансовых ожиданий влияют и на то, что все больше жителей стали относить себя к представителям среднего класса.

"Результаты нашего опроса показали, что больше половины жителей Литвы считают себя представителями среднего класса, 1/4 считает себя ниже среднего, а 8% – выше среднего. Можно заметить, что к среднему классу себя чаще относят жители 25-46 лет", – сказала Цвиликене.

Для сравнения, в прошлом году только каждый третий (35%) житель Литвы с доходами 1069 евро "на руки" считал себя представителем среднего класса. По словам Цвиликене, результат этого года очень удивил, поскольку намного больше людей сказали, что считают себя представителями среднего класса (58%).

Экономист заметила, что средний класс характеризуют по-разному, чаще всего им считают часть жителей, которые без особого труда могут удовлетворить свои основные потребности. Кроме того, эти жители каждый месяц могут откладывать деньги, инвестировать или часть этих денег тратить.

"Почти 90% респондентов, которые относят себя к среднему классу, говорят, что им для удовлетворения основных нужд денег достаточно. Однако, чтобы купить что-то дорогое, 2/3 представителей среднего класса сказали, что должны экономить", − сказала представитель Swedbank.

На вопрос, что бы жители сделали, если бы неожиданно получили 10 000 евро, например, в виде наследства, большая часть (25%) потратили бы деньги на обновление жилья. На инвестиции или путешествия эти деньги потратили бы по 15% участников опроса, другие отложили бы деньги или купили бы на них автомобиль.

"Даже те жители, которые считают себя представителями среднего класса, недовольны своими доходами и хотели бы, чтобы в будущем доходы увеличились хотя бы на 60%. Между тем люди с небольшими доходами хотели бы, чтобы их доходы увеличились на 90%. Интересно, что даже люди с самыми большими доходами хотели бы, чтобы они увеличились на 50%", − сказала Цвиликене.

Между тем Организация экономического сотрудничества и развития считает представителями среднего класса людей с доходами от 75% до 200% средней зарплаты в стране.

По словам старшего экономиста Swedbank Нериюса Мачюлиса, в Литве - это жители, которые "на бумаге" получают от 760 до 2028 евро.

"Согласно характеристикам ОЭСР, в Литве к среднему классу можно отнести 59% жителей. Интересно, что почти такое количество людей сами себя относят к среднему классу. Это означает, что жители Литвы объективно оценивают обстановку и нет отрыва от реального положения дел", − сказал Мачюлис.

Представителей среднего класса выделяют не только по зарплате, но и еще по двум факторам - имуществу и образу жизни.

"В Литве только у 30% жителей есть имущество больше 2000 евро, однако многие жители посещают культурные мероприятия, больше трети в прошлом году отдыхали за границей. К сожалению, по физической активности, характерной для среднего класса, Литва отстает. 39% представителей среднего класса вообще не занимаются спортом, в Швеции таких всего 15%. Похоже, что нередко среднему классу не только не хватает денег и времени, но и иного взгляда, приоритета", − подчеркнул экономит Swedbank Мачюлис.

Однако он обратил внимание на то, что не все люди среднего класса чувствуют себя в Литве хорошо. По данным "Евробарометра", в Литве 79% представителей среднего класса довольны жизнью, в Эстонии таких 93%. Кроме того, всего 61% представителей среднего класса в Литве доволен своей работой.

Экономист обратил внимание на то, что несмотря на рост среднего класса в Литве, все равно этих людей мало, по сравнению с данными ОЭСР по более богатым странам, где средний класс составляет 70% всех жителей.

По словам Мачюлиса, средний класс в Литве платит 57% всех налогов. Для сравнения, средний показатель ОЭСР - 64%. Между тем люди с самыми низкими доходами платят 6% всех налогов, в среднем по странам ОЭСР – 7%. Значит, по словам экономиста, их не облагают слишком большими налогами.