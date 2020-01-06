Среди жителей ЕС повышение цен больше всего заботит литовцев

Такие результаты были получены в ответ на просьбу организаторов назвать два важнейших вызова, с которыми сталкивается страна.
52% жителей Литвы отметили растущие цены, инфляцию и растущий прожиточный уровень. Это почти в три раза чаще, чем средний показатель в ЕС – 18%.
На втором месте среди названных литовцами вариантов ответов было налогообложение (25%). Среди респондентов в ЕС этот ответ выбрали 8% опрошенных.
Преподаватель Института международных отношений и политических наук Вильнюсского университета Ева Петроните сказала, что цены заботят большинство жителей стран Центральной и Восточной Европы, где уровень жизни ниже, чем на Западе.
"Насколько видно, эти растущие цены, затраты на жизнь заботят и другие страны Восточной Европы. Эти же проблемы называют поляки, эстонцы, чехи, румыны, болгары", – сказала BNS эксперт.
"Это можно связать с тем, что экономическое положение этих стран несколько хуже, по сравнению с другими государствами", – добавила она.
23% жителей Литвы – столько же, как и средний показатель в ЕС – озабочены здравоохранением и социальной защитой.
"С этим вызовом сталкиваются общества всех стран, только по различным причинам. В Западной Европе это может быть связано с иммиграцией, у нас же это связано с экономической недостаточностью или плохим положением многих", – сказала Е. Петроните.
Опрос также показал, что озабоченность литовцев климатическими изменениями значительно ниже, чем в целом в ЕС.
Лишь 4% респондентов в Литве назвали вопросы "окружающей среды, климата и энергетики" среди важнейших проблем, волнующих страну в данный момент.
Эти вопросы упомянули 23% опрошенных в странах ЕС.
При проведении опроса в ноябре 2019 года были опрошены 27382 человека в странах ЕС.
Опрос с 15 по 25 ноября в Литве провела компания Kantar, в нем приняли участие 1008 респондентов.
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