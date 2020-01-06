Среди жителей ЕС повышение цен больше всего заботит литовцев

Такие результаты были получены в ответ на просьбу организаторов назвать два важнейших вызова, с которыми сталкивается страна.

52% жителей Литвы отметили растущие цены, инфляцию и растущий прожиточный уровень. Это почти в три раза чаще, чем средний показатель в ЕС – 18%.

На втором месте среди названных литовцами вариантов ответов было налогообложение (25%). Среди респондентов в ЕС этот ответ выбрали 8% опрошенных.

Преподаватель Института международных отношений и политических наук Вильнюсского университета Ева Петроните сказала, что цены заботят большинство жителей стран Центральной и Восточной Европы, где уровень жизни ниже, чем на Западе.

"Насколько видно, эти растущие цены, затраты на жизнь заботят и другие страны Восточной Европы. Эти же проблемы называют поляки, эстонцы, чехи, румыны, болгары", – сказала BNS эксперт.

"Это можно связать с тем, что экономическое положение этих стран несколько хуже, по сравнению с другими государствами", – добавила она.

23% жителей Литвы – столько же, как и средний показатель в ЕС – озабочены здравоохранением и социальной защитой.

"С этим вызовом сталкиваются общества всех стран, только по различным причинам. В Западной Европе это может быть связано с иммиграцией, у нас же это связано с экономической недостаточностью или плохим положением многих", – сказала Е. Петроните.

Опрос также показал, что озабоченность литовцев климатическими изменениями значительно ниже, чем в целом в ЕС.

Лишь 4% респондентов в Литве назвали вопросы "окружающей среды, климата и энергетики" среди важнейших проблем, волнующих страну в данный момент.

Эти вопросы упомянули 23% опрошенных в странах ЕС.

При проведении опроса в ноябре 2019 года были опрошены 27382 человека в странах ЕС.

Опрос с 15 по 25 ноября в Литве провела компания Kantar, в нем приняли участие 1008 респондентов.