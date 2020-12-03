Это экзамен по иностранному языку решили сдавать 18 тыс. 433 кандидата.

В целом весной выпускные экзамены будут сдавать на 521 выпускника меньше, чем в прошлом учебном году – 27 тыс. 733.

Государственный экзамен на аттестат зрелости по литовскому языку и литературе выбрали 17 тыс. 207 выпускников – на 29 больше, чем в прошлом учебном году, а школьный экзамен – 9352.

Государственный экзамен на аттестат зрелости по математике намерены сдавать 16 тыс. 857 кандидатов – на 254 больше, чем в прошлом учебном году.

Среди школьных экзаменов после литовского языка самым популярным является экзамен по технологиям, который выбрали 6600 абитуриентов, экзамен по искусству намерены сдавать 1623 кандидата.

Еще 741 выпускник будет сдавать экзамен по родному польскому языку, 323 – по русскому, 45 – по белорусскому.

Абитуриенты должны были определиться с выбором до 24 ноября, а до 2 декабря еще могли его изменить.

Планируется, что в 2021 году экзамены на аттестат зрелости начнутся -9 апреля государственным экзаменом по иностранному языку.