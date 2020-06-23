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С июля могут открыть некоторые маршруты за пределами шенгенской зоны – с Грузией, Украиной, сказал министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс.
Linas Linkevičius
Linas Linkevičius
© DELFI / Domantas Pipas

"С 1 июля, вероятно, откроются некоторые внешние маршруты, за пределами шенгенской зоны, но не массово и небезоглядно. Мы надеемся, что с Украиной, Грузией сможем завязать контакт, думали про Израиль, но в последнее время там ситуация ухудшилась", – сказал Линкявичюс в интервью ЛРТ.

Министр отметил, что в Литву могут приезжать жители тех стран, где уровень заболевания не превышает 25 случаев на 100 000 жителей за последние 14 дней. В Литву не впускают жителей Швеции, Португалии и Великобритании.

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Линкявичюс подтвердил, что с Великобританией пока воздушное сообщение открывать не планируют из-за высокого уровня заболеваемости.

"Оттуда люди могут приехать в Литву, но им добраться будет сложнее, дороже, это определенный фильтр, это делают сознательно, поскольку мы видим, что там небезопасно", – сказал министр.

Комментируя призыв ЕС об открытии внешних границ с июля, Линкявичюс заметил, что это всего лишь рекомендация.

"Мы стараемся делать это в пределах региона, мы показали пример всем и с 15 мая создали "балтийский пузырь", пространство для свободного перемещения, мы показали, что надо координировать действия. И 1 июля будет так, мы обсуждаем критерии, ввели барьер - 25 случаев на 100 000 жителей", – сказал министр.

В Литву без ограничений пока могут приезжать иностранцы из 28 стран: Румынии, Польши, Болгарии, Нидерландов, Бельгии, Люксембурга, Франции, Мальты, Дании, Испании, Италии, Чехии, Эстонии, Германии, Австрии, Ирландии, Норвегии, Финляндии, Швейцарии, Исландии, Греции, Кипра, Словении, Латвии, Венгрии, Словакии, Хорватии и Лихтенштейна.

Граждане Литвы могут вернуться на родину из любой страны.

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