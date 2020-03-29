Среди новых зараженных коронавирусом в Литве - пациенты и персонал трех больниц

Директор Паневежской больницы Арвидас Скупупскас 29 марта на пресс-конференции констатировал, что состояние пациента из гастроэнтерологического отделения средней степени тяжести. Пациент приехал в больницу 26 марта, сказала никаких признаков коронавируса у него не было. Главврач заметил, что количество таких случаев в Литве увеличится, поскольку вирус уже распространяется в обществе.

Когда у пациента появились первые симптомы, его проверили на коронавирус. Ответ был положительным. Этот пациент за границу не ездил, выяснить, где он заразился - сложно. Директор отметил, что его никак не мог заразить другой пациент этого отделения, у которого был установлен коронавирус (он скончался). Скорупскас сказал, что этот пациент в группу риска не входит.

Пришлось изолировать весь персонал этого отделения, который работал с больным пациентом. В карантине находятся 14 работников и 14 пациентов отделения. В отделении провели дезинфекцию.

Коронавирус установили и у члена персонала Каунасской клинической больницы.

"Это уборщица. Ее тест был положительным", – сказал пресс-секретарь больницы Саулюс Твирбутас. Пока выясняют, от кого женщина могла заразиться и с кем могла контактировать.

На данный момент из-за COVID-19 дома лечится медсестра этой больницы, у которой коронавирус подтвердили 26 марта, когда женщина уже находилась на больничном.

В Клайпедской университетской больнице коронавирус установили у нескольких пациентов нейрохирургического отделения. В этом отделении коронавирус установили у врача. Предполагают, что врача мог заразить кто-то из пациентов.

"Есть несколько случаев, сейчас уточняем", – сказал главврач больницы Винсас Янушонис. Точное количество больных он не смог назвать, поскольку некоторых проверяют повторно.

"Поступающих пациентов мы, и не только мы, на данный момент проверять не можем, на данный момент это невозможно. Видно был такой пациент, сейчас мы отследить не можем", – сказал главврач.

В этой больнице коронавирус установлен у 15 работников, в скончались два пациента глазного отделения.

На данный момент в Литве диагностировано 437 случаев коронавируса.