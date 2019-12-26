Будет идти небольшой дождь, однако на востоке страны уже возможен мокрый снег.

Будет пасмурно. Будет дуть северо-западный, северный ветер. Утром на западе велика опасность гололеда. На большей части территории страны будет 1-3 градуса тепла, на взморье 4-5 градусов.

В пятницу ночью местами, в основном на востоке, ожидаются осадки. На смену дождю придет мокрый снег, утром снег. Во многих районах будет 0-3 градуса мороза, только местами, в основном на взморье будет 1-2 градуса тепла. В большинстве районов прогнозируют гололед.

Днем мокрый снег или снег ожидаются в большинстве районов. Будет дуть северо-западный, западный ветер. Температура почти не изменится, будет около 0 или чуть ниже нуля. На взморье будет 2-3 градуса тепла.

В субботу небольшой снег ожидается лишь местами, станет еще холоднее.