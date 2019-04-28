Есть вероятность, что местами, в основном на юге, пройдут небольшие дожди с грозами. Днем также прогнозируют небольшие дожди, местами с грозами, наибольшая их вероятность на в южной части страны.
Ветер усилится до 7-12 м/с. Жара отступит. Днем будет до 19-24 градусов, на севере местами всего 16-18 градусов тепла.
В понедельник с севера придет еще более холодный воздух. Будет дуть восточный, северо-восточный ветер. Ночью будет 4-9 градусов, днем 15-20 градусов тепла.
А вот дождя в Литве снова не прогнозируют. В последние дни будет 15-20 градусов. Ночью прогнозируют заморозки.
В первые дни мая без осадков. По ночам ожидаются заморозки, днем будет 15-20 градусов.
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