Есть вероятность, что местами, в основном на юге, пройдут небольшие дожди с грозами. Днем также прогнозируют небольшие дожди, местами с грозами, наибольшая их вероятность на в южной части страны.

Ветер усилится до 7-12 м/с. Жара отступит. Днем будет до 19-24 градусов, на севере местами всего 16-18 градусов тепла.

В понедельник с севера придет еще более холодный воздух. Будет дуть восточный, северо-восточный ветер. Ночью будет 4-9 градусов, днем 15-20 градусов тепла.

А вот дождя в Литве снова не прогнозируют. В последние дни будет 15-20 градусов. Ночью прогнозируют заморозки.

В первые дни мая без осадков. По ночам ожидаются заморозки, днем будет 15-20 градусов.