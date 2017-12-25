Экономисты подчеркивают, что профицитный бюджет сам по себе не является ценностью, а попытка избежать осуществления серьезных структурных реформ со временем может превратить Литву в периферийную страну ЕС, застрявшую в капкане средних доходов.

"Планируемый Литвой бюджет более осторожный, мы, возможно, инертны и не принимаем более решительные действия, как Латвия и Эстония. Я бы сказал, мы плывем по течению,и хотя это иногда помогает избежать ошибок, которые допускают не боящиеся перемен страны, жалобы людей и эмиграция показывают, что жители этим движением по течению недовольны", – сказал старший аналитик банка SEB Тадас Повилаускас.

По оценке ЕК, проекты бюджетов Литвы и Латвии отвечают фискальным требованиям пакта стабильности и роста. По данным ЕК, этим требованиям по сути отвечает и бюджет Эстонии, однако есть риск, что в следующем году будут отклонения от осуществления среднесрочной цели, поэтому правительство должно предпринять дополнительные действия для обеспечения выполнения фискальных требований.

"За сбалансированный бюджет прежде всего надо благодарить жителей Литвы, которые заплатили налоги и жертвуя собой терпеливо ждали, не требуя большого роста доходов. Зарплаты работников государственного сектора с 2009 года в течение длительного времени практически не менялись, начали расти немного только в последнее время, пенсии также были почти заморожены. Хорошая весть - такого больше не будет, пенсии будут индексироваться, зарплаты работников госсектора тоже увеличатся, а профицитный бюджет дает чувство безопасности, обеспечивает непрерывность тоста по крайней мере в ближайшее время", – сказал старший экономист банка Luminor Жигимантас Маурицас.

Но, по его словам, если сравнить бюджеты трех стран Балтии, можно сказать, что Литва "несколько заигралась с затягиванием ремня" и, в отличии от Латвии и Эстонии, у нее нет долгосрочной идеи в вопросе госфинансов.

"Это отчасти определено объективными причинами, поскольку Литва последняя из стран Балтии ввела евро. В течение длительного времени доходы Литвы были заморожены и только в последнее время, после введения евро, Литва оттолкнулась от дна, между тем в Латвии и Эстонии все произошло намного раньше. Скажем, с 2011 по 2017 г. расходы литовского бюджета увеличились на 21%, в Латвии – на 31%, а в Эстонии – на 49%", – сказал Маурицас.

"Когда внезапно начали расти доходы жителей, а это связано с зарплатами, мы стали получать больше сверхплановых доходов, расходы не успевают их нагонять", – прибавил экономист Luminor.

Латвия, которая сбалансировала госфинансы в 2016 году, в этом году снова оказалась в негативной зоне, в следующем году бюджет ее будет дефицитным – это 1% ВВП (0,1% в этом году). Эстония намерена после 2016 года сбалансировать госфинансы, также в следующем году намерена потратить больше, чем получит - ее дефицит составит 0,1% ВВП.

По словам Повилаускаса, главное отличие бюджетов Эстонии и Латвии – более серьезные чем в Литве налоговые перемены, которые побудят рост потребления. Именно из-за недосбора подоходного налога бюджеты соседних стран планируются дефицитные.

"У нас в следующем году доходы увеличатся только у тех, у кого небольшие доходы. Это хорошо, однако налоговые перемены в Латвии и Эстонии коснутся и средний слой, а также людей с большими доходами", – сказал Повилаускас.

По его словам, в Латвии из-за введения прогрессивных налогов по сути в выигрыше будут жители с доходами до 4600 евро "на бумаге". В Латвии до 430 евро повышается минимальная зарплата, в Эстонии до 500 евро растет необлагаемый налогами минимум (ННМ), который в полной мере коснется доходов до 1200 евро.

"По сути перемены в Латвии и Эстонии коснутся почти всех слоев населения, не только тех, у кого небольшие зарплаты - как в Литве. Поэтому импульс к росту потребления в следующем году в Латвии и Эстонии будет более мощным", – сказал Повилаускас.

Маурицас подчеркнул, что в Латвии и Эстонии понимают, что период щедрых дотаций ЕС не будет вечным, поэтому страны пытаются активно реформировать свою экономику, не боясь дефицита госфинансов.

"Бюджет должен использоваться для осуществления конкретных целей, поэтому латыши и эстонцы, планируя некоторый дефицит, наверное, ведут себя правильно. Этот дефицит обоснован, поскольку они делают то, что улучшит ситуацию в будущем. Между тем в Литве бюджет до сих пор понимают как самоцель, а не инструмент для достижения целей", – сказал Маурицас.

По его словам, такой взгляд можно объяснить тем, что в кризис дефицит бюджета был неприлично большим, его надо было снижать, чтобы ввести евро.

"Но сейчас у нас есть избыток, чувствуется определенная растерянность, неопределенность, что же делать дальше. А это представляет собой угрозу - если не будет структурных реформ, не будем инвестировать средства ЕС, не остановим эмиграцию, то радость в связи с профицитным бюджетом будет временной", – сказал экономит Luminor.

По словам экономистов, у Литвы осталось немного времени для проведения структурных реформ и связанных с ними налоговых перемен, поскольку в 2019 г. состоятся президентские и муниципальные выборы, в 2020 г. - парламентские выборы, а с 2021 г. значительно уменьшится помощь ЕС.

"Если бы наша страна думала о будущем, то приоритетом для нас было бы предотвращение эмиграции (...). Это отчасти делают Латвия и Эстония, и это был бы наилучший путь для Литвы, чем накопление резерва на случай кризиса. Я не думаю, что резерв в несколько сот миллионов евро успокоит людей и заставит их остаться в Литве", – сказал Маурицас.

"Мы должны мотивировать людей остаться и созидать здесь. Для этого надо менять систему образования, здравоохранения и особенно "Содры". Надо массово снижать налоги на труд, поскольку система, при которой больше всего налогов поступает через "Содру", не может быть действенной", – продолжил он.

"Мы можем застрять в капкане средних доходов, стать такой Португалией или Грецией Восточной Европы - страной с красивой природой и только. Сейчас у нас есть практически последний шанс все исправить, однако правящие этого не понимают, они думают, что если мы будем плыть по течению, то догоним Европу. Нет, такого не будет, в мире есть масса стран, к примеру, Аргентина, африканские страны, экономика которых растет на 2-4% в год. Экономика той же Германии растет на 2%, так мы при росте в 3% будем нагонять их в течение ста лет", – сказал экономист Luminor.