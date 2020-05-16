Сравнение стран, которые борются с пандемией: в Литве может быть 14 000 переболевших

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Профессор Вильнюсской Сантаришкской клиники Витаутас Касюлявчюс в фейсбуке поделился таблицей из статьи Уильяма Кнафо, в которой страны, борющиеся с коронавирусом, разделены на 4 группы.
Vytautas Kasiulevičius
Vytautas Kasiulevičius
© DELFI / Domantas Pipas

По словам Касюлявичюса, в статье Monitoring the propagation of COVID-19-pandemic first waves сравнивают страны четырех разных групп.

"На разных полюсах находятся группа A, страны которой первыми столкнулись с волной пандемии и где ее задержали, и группа D, в ней находятся страны, где первая волна широко распространилась.

В группу A в основном входят азиатские страны, где применили быстрые и эффективные средства. В D gru- некоторые страны Западной Европы и США, где решения принимаются с опозданием и вмешивается в дело политическая коммуникация (серьезность пандемии, защитные маски, стадный иммунитет и т.д.), что привело к широкому распространению инфекции и высокой смертности. Остальные страны входят в группы B и C.

Уильяма Кнафо сказал, что смертность составляет примерно одинаковое количество (0,5%), но отлучается распространение. И это распространение колеблется от 0,005% на Тайване до 14,8% в Бельгии.

Вероятно, Литва попала бы в группу В, где-то рядом с Грецией и Чехией, где индекс распространения колеблется в пределах 0.29–0,51%, тогда реальное количество больных в стране должно составлять 8000-14 000, из них 80% - бессимптомные случаи.

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© Stop kadras

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