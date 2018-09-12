"Разница понятна – ведь средняя зарплата в Литве на 40% ниже, чем в Эстонии. Но даже если не учитывать разницу в средней зарплате, эстонцы иначе себе представляют, что такое средний класс. Для них собственное жилье не является главным достоинством, эстонцы чаще ездят отдыхать за границу и больше тратят на развлечения", – сказала глава Финансового института Swedbank в Литве Юрате Цвиликене.

Наличие собственного жилья, пускай даже приобретенного в кредит, важная составляющая среднего класса во всех странах Балтии, но особенно это отличает Литву. По словам Цвиликене, литовцы по традиции ценят собственный дом и хотят его иметь, а инвестиции в недвижимость - самый привлекательный и подходящий для жителей Литвы способ вложений.

"Согласно исследованию, 75% жителей Литвы считают, что наличие собственного жилья наилучшим образом характеризует представителей среднего класса. В Эстонии лишь 56% респондентов считают, что у представителей среднего класса обязательно должно быть собственное жилье", − сказала Цвиликене.

В представлении жителей Литвы у среднего класса есть возможность удовлетворить все потребности семьи. Такую возможность указали почти половина респондентов (45%) в Литве, а в Эстонии − всего 11%. Эстонцы чаще акцентировали доступность развлечений, приобретения нестарого автомобиля, посещение ресторанов и СПА.

"Если сравнивать финансовое положение литовцев и эстонцев, то у последних оно лучше − для них оплата необходимых услуг не составляет никакого труда. К сожалению, для многих семей в Литве настоящий вызов - это отопительный сезон, когда растут расходы на коммунальную плату. С другой стороны, государство делает конкретные шаги, чтобы эстонцы могли расслабиться: выплаты на детей там выше латышских и литовских, проезд на общественном транспорте в Таллине ничего не стоит. Возможно, по этой причине жители Эстонии отличаются большим оптимизмом, они смелее создают свой бизнес и инвестируют средства", – сказала эксперт Swedbank.

Возможность отдохнуть за границей - еще одна характеристика среднего класса. Согласно данным исследования, 28% жителей Литвы считают, что средний класс может позволить себе отдых за границей хотя бы разв году, 11% считают, что два раза. Между тем 36% эстонцев считают, что представители среднего класса могут себе позволить отдых за границей два раза в год.

По словам Цвиликене, тут уже налицо более высокий уровень жизни в Эстонии, поэтому частый отдых там - само собой разумеющееся явление. Но тут можно говорить и об ином факторе – не только финансовых возможностях, а способности сбалансировать время работы и отдыха, работать не больше, а разумнее.

Немалая часть литовского общество сталкивается с проблемой оплаты самых необходимых бытовых услуг, особенно это касается людей со средней или более низкой зарплатой, у которых есть дети. Но, по словам Цвиликене, и эти жители, и предприниматели и даже те, кто принимает решения на государственном уровне, могут поучиться у эстонцев.

"Как можно больше пользоваться разумными технологиями и решениями, включая сферу экономии и инвестиций, интересоваться экономикой. Молодым выпускникам школ – выбирать технологические, инженерные и математические специальности. Людям постарше – пытаться создавать свой бизнес, не ограничиваясь только литовским рынком. Надо лишь интересоваться хорошо работающими решениями соседей и отказаться от предрассудков", – сказала Цвиликене.

Опрос был проведен компанией Spinter tyrimai по заказу банка Swedbank в январе 2018 года. В нем участвовали 1004 жителей Литвы в возрасте 18–75 лет.

В Эстонии опрос по заказу банка провела компания Kantar Emor, в нем участвовали 1089 человек в возрасте 15–74 лет. Опрос был проведен 25-31 июня 2018 года.