Эти компании работают в разных сферах. Agrokoncernas занимается оптовой торговлей химических веществ и предоставлением сельскохозяйственных услуг, обработкой урожая, а компании Ландсбергене – дошкольным, младшешкольным и средним образованием, присмотром за детьми.

Однако владельцев компаний объединяет то, что они связаны с политикой. Пока партия супруга Ландсбергене Габриэлюса Ландсбергиса постоянно поднимает вопрос бизнеса Карбаускиса, представители Литовского союза крестьян и зеленых (ЛСКЗ) проявляют беспокойство в связи с деньгами лидера консерваторов.

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В среду Агне Ширинскене в Facebook поделилась замечанием, что чистая прибыль Vaikystės sodаs и Школы королевы Морты в 2017 г. составила 1,5 млн. евро.

"В том же году, чистая прибыль Agrokoncernas, о котором постоянно говорят консерваторы, составила 422 537 евро, хотя оборот (доходы от продажи) был в 14,8 раз больше обеих компаний Ландсбергене", – писала она.

В своем сравнении Ширинскене опиралась только на данные финансового отчета, предоставленного Центром регистра самим Agrokoncernas. Если оценить консолидированные данные всех компаний группы, выводы получаются несколько иные.

В июне 2017 г. в группу Agrokoncernas входили 28 компаний, среднее количество их работников было 865 человек.

Доходы от продаж компаний группы Agrokoncernas составили почти 144 млн. евро, другая деятельность принесла еще 1,5 млн. евро, Инвестиции и проценты принесли еще 640 000 евро.

Между тем компания понесла немалые расходы - себестоимость продаж обошлась в 122 млн., расходы на продажи – 2 млн., общие и административные расходы – 16,5 млн., проценты – еще 1,8 млн. евро.

Общий результат всех доходов и расходов имел положительный результат – почти 32 млн. евро. Это была чистая прибыль Agrokoncernas.

Доходы от продаж Vaikystės sodаs и Школы королевы Морты в 2017 г. составили почти 7,3 млн. евро, другая деятельность принесла еще 91 000 евро, а инвестиции и проценты по 10 000 евро.

Себестоимость продаж обошлась в 4,6 млн., расходы на продажи – 59 000 евро, общие и административные расходы – 1,3 млн. евро, проценты – 3000 евро.

Чистая прибыль Vaikystės sodаs и Школы королевы Морты составила 1,5 млн. евро.

Все доходы Agrokoncernаs были почти в 20 раз больше, чем доходы компаний Ландсбергене, расходы – в 24 больше. А соотношение чистой прибыли всего 2,18 (3 177 954 к 1 455 093 евро).

По данным Центра регистра, Agrokoncernas заплатил налог на прибыль в размере 360 089 евро, а компании Ландсбергене – 236 760 евро. Реальный тариф Agrokoncernаs на прибыль был 11,33%, а компаний Ландсбергене – 16,27%.

Чистая прибыль Agrokoncernаs в июле 2016–июне 2017 г. составила 2 694 384 евро, а компаний Ландсбергене в 2017 г. – 1 218 333 евро. Эти суммы отличаются в 2,21 раза.

По новейшим данным финансового отчета, Agrokoncernаs накопил нераспределенную прибыль на сумму 73,5 млн. евро, а компании Ландсбергене 3,2 млн. евро.