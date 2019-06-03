Отмечая 45-ю годовщину Хельсинкской группы, Министерство иностранных дел Литвы и Сейм выступают с инициативой возобновить международные Сахаровские слушания по ситуации с правами человека.
A. Sacharovas
© RIA/Scanpix

Шестая сессия международных Сахаровских слушаний состоится 20-21 мая следующего года в парламенте Литвы. Недавние слушания, на которых комиссия независимых экспертов оценивает ситуацию с правами человека, были проведены в Лондоне в 1985 году.

"Мы видим растущий популизм, манипуляции и преследования политических оппонентов или просто людей, которые хотят раскрыть правду. Это тенденции, которые угрожают демократии и правам человека", - заявила в понедельник в Сейме Литвы дочь Андрея Сахарова Татьяна Янкелевич.

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"Мы надеемся, что возобновление Сахаровских слушаний установит чёткие критерии оценки нарушающих права человека режимов, будь то на постсоветском пространстве или где-либо ещё в мире", - отметила Янкелевич.

С инициативой возобновления Сахаровских слушаний в понедельник выступили спикер Сейма Викторас Пранцкетис, министр иностранных дел Линас Линкявичюс, директор Российского и Евразийского исследовательского центра Дейвиса Гарвардского университета Т.Янкелевич, руководитель Сахаровского Центра развития демократии иУниверситета им. Витаутаса Великого и другие.

"Слушания после подписания Хельсинкского заключительного пакта регулярно проходили в разных европейских столицах, и в 1985 году, когда они в последний раз проходили в Лондоне, была иллюзия, будто ситуация улучшается. Теперь, по мнению многих, ситуация с правами человека даже ухудшилась", - заявил в понедельник журналистам министр иностранных дел Л.Линкявичюс.

По его словам, нарушения прав человека в эти дни происходят совсем рядом с Литвой: "Если мы посмотрим ближе, то ситуация на Украине, агрессия России, ситуация с крымскими татарами - это место, где они живут, где их земля, откуда они изгоняются, где попирают их права, есть многое, что происходит в эти дни".

Международные Сахаровские слушания в 1977-1985 годах были основаны на идеях и принципах Хельсинкского Заключительного акта. Слушания возобновляются в связи с 45-ой годовщиной Хельсинкских соглашений.

Как объявляет Министерство иностранных дел Литвы, этими слушаниями в память об идеях и идеалах одного из самых известных российских диссидентов А.Сахарова будут стремиться придать новый импульс для обеспечения международного мира и безопасности, защиты прав человека в Европе и на других континентах.

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