Спустя 13 лет после смерти мужчины наследники узнали о его счете в банке

Каунасец Эдмундас Бендзюнас рассказал, что в 2004 году, когда умер отец, он с сестрой, соблюдая все сроки, привел в порядок документы на наследство. Они думали, что этот вопрос уже в прошлом. А через 13 лет из банка Swedbank пришло письмо на имя их покойного отца.
Банк просил покойного заполнить анкету данных.
Только сейчас они узнали, что все это время в банке был счет отца. Сейчас они как законные наследники должны решать этот вопрос.
"Значит мы снова должны выполнять все процедуру через нотариуса, а за это платить деньги, кроме того, все эти 13 лет банка пользовался деньгами на счету, о существовании которого мы не знали - брал их за обслуживание счета. Возможно, деньги на счету закончились, вот банк и стал искать владельца счета", – сказал DELFI Бендзюнас.
Он считает это проблемой в законе и интересуется, почему этот вопрос не выясняют нотариусы, почему обо всех счетах должны знать близкие покойного.
Для нотариусов эта ситуация ясна. Появилась информация о новом имуществе, поэтому нотариус за символическую плату (5,79 евро) выдаст дополнительное право на наследование.
"Нотариусы не могут получить в банках информацию о счетах покойного. Ее за несколько десятков евро наследникам предоставляют банки", – сказал президент Нотариальной палаты Литвы Марюс Страчкайтис.
По словам пресс-секретаря Нотариальной палаты Литвы Александраса Матониса, близкие часто знают, в каком банке есть счет у покойного. Нотариус выдает документ на наследование, а наследники с ним идут в банка, платят деньги и получают необходимую информацию об остатке на счету.
"Бывают случаи, когда люди не знают, в каком банке был счет, были ли на нем деньги – это уже сложная ситуация. Нотариус не может получить об этом никакой информации, такого регистра нет. Поэтому приходится идти в банки. Если наследники точно знают, что был счет, им приходится обращаться во все банки, платить деньги", – сказал Матонис.
Если выяснится, что счета не было в банке, банк деньги за информацию не возвращает.
Банк Swedbank приносит близким извинения за письмо адресованное покойному и утверждает, что лишь сейчас узнал о смерти клиента.
"(...) у банка не было информации о смерти клиента. При отсылке письма мы пользовались информацией из нашей базы данных. Близкие покойного в банк после смерти родственника не обращались.
Банк получил данные о смерти клиента лишь в феврале 2018 года. Мы призываем жителей решать финансовые вопросы покойных после их смерти во избежание подобных ситуаций", – сказал пресс-секретарь банка Саулюс Абрашкявичюс.
Однако почему банк 13 лет ничего не предпринимал и снимал со счета деньги за администрирование?
"Что касается налогов за счет, то банк рассматривает каждый случай отдельно и предусматривает возможность компенсации", – сказал Абрашкявичюс.
По его словам, по закону деньги на счетах - собственность клиентов, значит сам клиент решает, что с ними делать. Банк не проверяет, что клиент делает с деньгами и как их использует или не использует.
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