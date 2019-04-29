Спортсменка Влада Мусвидайте сказала, что несмотря на то, что после потепления люди стараются больше ходить, это не меняет их привычки и многие жители Литвы большую часть дня сидят, а это не только снижает мотивацию к действию, но и наносит вред здоровью.
"Если вы с утра до вечера сидите, а потом идете на вечернюю тренировку, то научно доказано, что все равно во время рабочего дня каждый час вы должны делать перерыв на 5 минут, иначе никакой пользы от вашей вечерней тренировки не будет", – сказала Мусвидайте.
По ее словам, ученые также доказали, что физическая пассивность приводит к развитию 40 хронических заболеваний. Однако, по словам Мусвидайте, сидение также становится болезнью, поскольку люди сидят на работе, потом едут, сидя в автомобиле, вернувшись домой, тоже чаще всего сидят, а это приводит к тому, что у них нет мотивации двигаться, они становятся вялыми, появляются проблемы со здоровьем.
Придумали, как мотивировать людей
Чтобы у людей появилась мотивация ходить и двигаться, Мусвидайте предложила следующую идею – в мобильном приложении составила разные маршруты, гуляя по которым, люди не только наслаждаются природой, но и получают знания. Трассы разработать ей помогли представители разных региональных парков, архитекторы, гиды и представители муниципалитетов.
"Люди часто не знают, куда можно пойти в конкретном городе, что стоит посмотреть, поэтому мы разработали маршруты, там люди могут увидеть не только достопримечательности, различные объекты наследия, но и исторически важные для города детали", – сказала автор идеи.
По словам Мусвидайте, в нашем веке технологий, когда люди путешествуют со смартфонами, разные познавательные маршруты с дополнительной реальностью в смартфоне, позволяющей увидеть реальный вид и узнать историю местности, становятся привлекательнее и для жителей Литвы, и для гостей города.
Однако одно то, что есть, где гулять, мотивирует не всех, поэтому спортсменка придумала, как из прогулок можно извлечь материальную пользу. Она при сотрудничестве с разными компаниями создала возможность обменять пройденные шаги на скидки. Появился новый способ расчета – шагами.
По словам Мусвидайте, такая идея заставила людей больше ходить – в обеденный перерыв они покидают помещение, больше времени проводят на улице в выходные. Люди могут получить скидки не только при покупке продуктов питания, но и на разные вещи, цель автора идеи - сделать так, чтобы люди могли получать скидки и на крупные покупки.
"Моя цель, чтобы в будущем за шаги можно было купить квартиру. Вы только представьте себе, вы купите квартиру за пройденные шаги, это невероятно", – сказала спортсменка.
Люди начали ходить и состязаться
Люди, получая материальную пользу, стали не только больше ходить по познавательным тропам, они превратили эти тропы в маршруты, по которым ходят на работу. Правда, чтобы поддержать мотивацию, Мусвидайте создала условия для состязаний - состязаются города, компании, школы - кто сделает больше шагов. А такие состязания, по ее словам, стали не только мотивом для более активного движения, но и причиной, по которой люди ходят на работу пешком, оставляя автомобиль дома.
Конечно, несмотря на то, что это похоже на игру, как спортсменка, так и специалисты заметили, что норма для каждого человека - 10 000 шагов в день, а 15 000 шагов надо делать, чтобы поддержать активность. Человек, который проходит 10 000 шагов в день, бывает активнее, бодрее, у него хорошее настроение. Однако в целом ситуация в Литве сейчас печальная – большая часть жителей делает всего 3000 шагов в день, но, по словам спортсменки, это не так и плохо, если при этом человек ездит на работу на велосипеде или на электросамокате.
"Еще одна наша цель – поощрение гармоничной мобильности. Мы хотим, чтобы люди не только больше ходили, но вообще оставили автомобили и ездили на работу на велосипедах или электросамокатах. Важно и то, чтобы во время ходьбы люди дышали чистым воздухом", – сказала Мусвидайте.
В финансовый период 2014-2020 гг. в транспортный сектор страны планируют инвестировать около 1.47 млрд. евро средств из фондов Евросоюза. Больше 88 млн. евро выделено на проекты гармоничной мобильности. Эти инвестиции помогут поощрять в стране гармоничную мобильность разных транспортных средств и развивать дружественный для окружающей среды транспорт, чтобы уменьшить выбросы диоксида углерода.
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