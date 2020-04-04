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В Литве с начала карантина не работают кинотеатры, спортклубы и развлекательные центры. Несмотря на это, читатели Delfi делятся информацией о том, что получают смс-сообщения с просьбой заплатить за спортклуб.
Žinutė iš sporto klubo
Žinutė iš sporto klubo
© DELFI skaitytojo ir Shutterstock nuotr. koliažas

Читатели поделились с редакцией смс-сообщением спортклуба Impuls.

"Здравствуйте, с учетом сложившейся ситуации хотим информировать, что Ваше членство приостановлено, а взносы будут снижены с того месяца, когда мы снова начнем работать. Также просим вас оплатить счет за услуги Impuls за три дня, если вы этого еще не сделали. Спасибо за понимание и поддержку",– сказано в сообщении.

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Читатели Delfi сказали, что такой призыв им непонятен. "Я не понимаю. Неужели даже в такой тяжелый период придется платить за услуги клуба, несмотря на то, что он не работает, а ведь люди считают каждый цент?", – вопрошали читатели.

Редакция связалась с представителем Impuls Видмантасом Шюгждинисом. По его словам, такие смс-сообщения клиентам посылают каждый месяц.

"Каждый месяц в 3-5 числах Impuls рассылает клиентам счета за текущий месяц, их надо оплатить до 10 дня, позже приходит напоминание об уплате. То же самое было в марте, только в сообщении объясняется, что за время, когда клуб не работает, платить не надо, надо платить с того момента, когда клуб откроется.

Поскольку наши клубы по распоряжению правительства закрылись с 13 марта, оставшиеся 18 дней не исчезнут – уплаченная сумма будет учтена. Это значит, что после открытия клубов Impuls клиенты 18 дней будут пользоваться услугами бесплатно, текущие счета будут уменьшены", – сказал он.

ru.DELFI.lt
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