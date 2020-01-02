"Моя цель - каждый день поддерживать форму и делать то, что мне больше всего нравится. Например, кикбоксинг, кроссфит", – рассказала одна из женщин, встреченная в спортклубе.

Мужчина DELFI, посещающий спортклуб, сказал, что он ходит сюда, чтобы обмануть старость, а также для того чтобы больше и веселее двигаться. Это способ показать, что я жив, говорит мужчина.

В начале нового года спортклубы привлекли больше новых посетителей. Спортзалы полны, а у тренажеров приходится стоять в очередях. Это подтвердили и собеседники LNK: "Так бывает часто, в январе залы переполнены".

Поток клиентов растет постепенно к середине года. "Самый большой поток начинается со второй недели января. Первую неделю жители, наверное, отходят после праздников, потом принимаются за достижение поставленной цели. На самом деле, с января поток новых клиентов растет на 15-20%. Хорошо, что люди ставят цель надолго и занимаются спортом весь год", – сказала глава сети Lemon gym“ Грета Радзявичене.

Глава проектов спортцентра DELFI Юсте Кажанаускайте сказала, что с января в залах Get Fit людей становится больше: "Наверное, это связано с новогодними обещаниями". По словам психологов, здорово давать себе обещание, особенно, когда хочешь добиться чего-то нового.

"Всегда нужна какая-то точка отсчета. Новый год - одна из них, ведь праздники для того и нужны, чтобы подумать об уходящем и планировать будущий год. Это хорошее время для новых обещаний", – сказал психиатр Мартинас Марцинкявичюс.

Но реальность такова, что после февраля людей в спортзалах становится меньше.

"Люди дают себе обещания, но не всегда их выполняют. Я и сама когда-то обещала себе, что начну заниматься спортом, но все пропускала. И тут нечаянно открыла для себя бадминтон, этот спорт мне понравился, я занимаюсь им уже три года. Каждому надо найти свое, пока этого не сделаешь, заставлять себя чем-то заниматься сложно", – сказала Кажанаускайте.