Действующее в Литве обязательство - перенести российские телеканалы в платный пакет из-за допускаемых с их стороны нарушений - не противоречит законодательству Евросоюза. Так утверждает Департамент, который занимается подготовкой правовых выводов для правительства Литвы.
© DELFI / Karolina Pansevič

Департамент по делам европейского права предлагает правительству одобрить такую позицию, она будет направлена в Суд справедливости ЕС.

Этот суд, в свою очередь, оценивает обращение Вильнюсского окружного административного суда (ВОАС) по рассматриваемому им делу Baltic Media Alliance. Эта владеющая российскими телеканалами группа СМИ просит литовский суд признать, что решение Литовской комиссии по радио и телевидению (ЛКРТ) от 2015 года, которое обязало литовских операторов перенести канал "РТР Планета" в платный пакет, противоречащим законодательству ЕС.

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ВОАС спрашивает у суда ЕС, не противоречат ли европейскому праву положения закона об информировании общества, которые и позволили комиссии принять такое решение.

В выводах, подготовленных Департаментом по делам европейского права, акцентируется, что директива по аудиовизуальным СМИ ЕС определяет лишь те случаи, когда страна-член стремится не ограничивать, а останавливать трансляцию или ретрансляцию. Между тем, "меры, которые иным способом ограничивают свободу приема и передачи программ", по мнению литовских юристов, могут применяться в рамках национального права государства-члена, в данном случае на основе Закона об информировании общества.

Этот закон предусматривает, что такие ограничения, то есть обязательство перенести программу в платный пакет, могут применяться без применения установленной в директиве сложной процедуры информирования и согласования.

На минувшей неделе ЛКТР в связи с повторяющимися нарушениями решила обязать ретрансляторов в течение года не показывать в Литве "РТР Планету". Литовских трансляторов еще в 2015 году обязали перенести "РТР Планету" в пакет платных программ, однако после сигналов Еврокомиссии о том, что таким образом может быть нарушено законодательство ЕС, ЛКТР отменило это ограничение.

Ранее запреты на ретрансляцию применялись и в отношении других российских каналов. Зарегистрированной в Великобритании Baltic Media Alliance принадлежат "Первый Балтийский канал" (ПБК), "Первый Балтийский музыкальный канал", "РЕН ТВ", "НТВ Мир", "Карусель" и другие.

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