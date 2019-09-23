Важно и интересно то, что указанные в самих декларациях политиков данные порой не соответствуют реальностям рынка. Обычно политики указывают меньшую стоимость своих компаний. По этой причине портал DELFI и журнал Reitingai прибегли к помощи финансовых аналитиков, которые подсчитали стоимость имущества политиков по финансовым отчетам за 2018 год, предоставленным Центру регистра. Если до 25 июля компания не предоставила данные, то использовались данные за 2017 год.

Впервые рейтинг был составлен не по данным имущественных деклараций, а по подсчитанной финансовыми аналитиками стоимости компаний.

Подсчеты показали, что разница в оценке в декларации и реальной стоимости - огромная. Например, стоимость компаний группы Agrokoncernаs отличалась в 8 раз - Карбаускис в декларации указал 9,7 млн. евро, а аналитики оценили в 80 млн. Сам политик сказал, что оценка экспертов субъективная, единственная объективная мерка - номинальная ценность, указанная в декларации.

В ходе исследования оценивалось общее имущество супругов, поскольку члены горсовета часто указывают, что акций у них нет. А потом выясняется, что его акции перенял супруг или супруга/партнер или партнерша.

Список составлен по методике Государственной налоговой инспекции - учитывается имущество и денежные средства (не оцениваются те, что взяты в кредит или даны взаймы). Учитывается имущество супругов - дома, квартиры, земля, автомобили и денежные средства. Правда, в тех случаях, когда подсчет велся по декларациям 2017 года, имущество супругов не включалось, поскольку его не было в декларациях.

Аналитики отметили, что стоимость компании обуславливают три фактора: прибыль, сумма кредитов (она снижает стоимость акций) и инвестиционное имущество, наличные. Учитывается и размер компании. Чем больше бизнес, тем он стабильнее.

Главред журнала Reitingai Гинтарас Сарафинас сказал, что методику использовали в зависимости от сектора.

"Например, сфера образования в корне отличается от сельского хозяйства, поэтому формулы нужны разные, чтобы не было искажения", – сказал Сарафинас.

Кроме того, аналитики могли пересмотреть данные только о тех компаниях, которые работают в Литве и здесь сдают финансовые отчеты.

Эксперты отмечают, что разница с декларируемой стоимостью не означает, что было злоупотребление и люди указали меньшую стоимость.

"Аудиторы неоднократно упоминали, что в Литве декларация доходов сильно отличается от реальной установки стоимости имущества. Политиков об этом не просят, поэтому они избыточную информацию не предоставляют. Они вписывают то, что должны. А то, что потом концы не сходятся с концами, это системная ошибка. Каждый указывает номинальную стоимость, если может, это разрешено законом", - сказал Сарафинас.

"Прозрачность в Литве и вообще в Европе снижается", – заметил он.

Самые богатые политики Литвы:

1. Людас Скерюс, член горсовета Плунгесского района, и его супруга Регина Скерене 136.4 млн.

2. Висвальдас Матийошайтис, мэр Каунаса 135.6 млн

3. Рамунас Карбаускис, депутат, и его супруга Лина Карбаускене 86.4 млн.

4. Видмантас Дамбраускас, член горсовета Клайпеды, и его супруга Рената Лёнхард 30.1 млн.

5. Габриэлюс Ландсбергис, депутат, и его супруга Аустея Ландсбергене 19.9 млн.

6. Раймунас Гражис, член горсовета Молетского района 11.3 млн.

7. Валерий Станкевич, член Вильнюсского горсовета, и его супруга Юрга Шапокайте-Станкевич 10.6 млн.

8. Дайнюс Крейвис, депутат, и его супруга Даля Крейвене 8.8 млн.

9. Йонас Думашюс, член горсовета Клайпедского района 7.6 млн.

10. Каспарас Юрявичюс, член горсовета Юрбаркского района, и его супруга Леонарда Юрявичене 7.5 млн.