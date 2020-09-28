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Минздрав Литвы обновил список наиболее пораженных коронавирусом стран, поэтому с понедельника требуется изоляция после возвращения из Германии, Исландии, Сан-Марино, с некоторыми исключениями из Польши и Эстонии.
Список пораженных стран расширяется: изолироваться придется возвращающимся из Германии, Польши и Эстонии
© DELFI / Domantas Pipas

Минздрав сообщает, что список пораженных стран пополнили Эстония, Польша, Германия, Исландия и Сан-Марино.

Приехавшим из этих стран или через эти страны жителям придется изолироваться на 14 дней, однако в случае с Польшей и Эстонией есть исключения. Из списка пораженных стран вычеркнули Казахстан и Саудовскую Аравию, однако иностранцы из этих стран могут приехать в Литву только в порядке исключения, по установленным правительством правилам.

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В случае с Польшей и Эстонией, то изолироваться не придется гражданам этих стран и лицам, которые проживают там на законных основаниях, если они приезжают по работе, учиться или в рамках деятельности, связанной с сельским хозяйством или здравоохранением.

Минздрав напоминает, что все пассажиры, которые прибывают в Литву на самолетах, паромах или наземном транспорте с 15 сентября обязаны регистрироваться в Национальном центре общественного здравоохранения (НЦОЗ) по интернету. Это значит, что перед тем, как войти в самолет, на паром и т.д. пассажир должен заполнить анкету на сайте НЦОЗ и полученное подтверждение – код QR – представить перед посадкой.

Если человек сам приехал на наземном транспорте, он не позже чем в течение 12 часов после приезда в Литву должен зарегистрироваться в НЦОЗ по интернету.

Гражданам Литвы после возвращения из пораженных стран требуется изолироваться на 14 дней.

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