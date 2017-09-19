В ходе подготовки нового порядка, по словам директора Государственного центра психического здоровья (ГЦПЗ) Оны Давидонене, создается группа специалистов, анализирующих, какие требования должны существовать для водителей. Однако предложения специалистов, касающиеся легкой формы депрессии или булимии, АМП считает стигматизацией.

"Зачем выделять человека? Ведь, если скажет человек, что болеет раком, его поддержат, ему посочувствуют, однако сейчас во время проверки его выделяют, если он болен депрессией", – сказал президент АМП Эдгарас Диржюс.

Некоторые записи - как насмешка. Например: злоупотребление слабительными, зависимость от витаминов, зависимость от веществ, регулирующих кислотность - во всех этих случаях полагается особое рассмотрение. Как это связано с опасностью на дороге? Отдельно эти пункты не смогла объяснить и директор ГЦПЗ, только сказала, что такой порядок глава Минздрава утвердил в начале 2017 года.

"К примеру, в приказе сказано F53–F59. Эти пункты охватывают F.55 – "злоупотребление веществами, невызывающими зависимость", но подробно эти вещества не перечислены. В этой группе есть не только упоминавшиеся F55.1 – слабительные; F55.4 – витамины; F55.3 – вещества, регулирующие кислотность, но и антидепрессанты. Поэтому автоматически к этой группе кодов добавили "вопрос решается индивидуально", с учетом расстройства, необходимости адаптации к психотропным препаратам. Аналогично и с другими кодами", – пояснила Давидонене.

АМП заметила, что все утвержденные пункты ничем не отличаются от норм, принятых в 2000 г., поэтому решила обратиться в Минздрав и парламент, чтобы пересмотрели порядок проверки здоровья водителей.

Кстати, еще одна редкая болезнь идет под кодом F40.0 – боязнь открытых пространств, по словам Давидонине, не такая безобидная, как кажется на первый взгляд.

"Нередко она сопровождается сильным чувством беспокойства или паникой. Представьте такого водителя за городом, вокруг большие открытые пространства, у него начинается приступ паники или беспокойства. Рядом с этим кодом также значится приписка - "решается индивидуально", с учетом расстройства, необходимости адаптации к психотропным препаратам", – сказала Давидонене.

Депутат и председатель парламентской комиссии по превенции самоубийств и насилия Миколас Маяускас сказал, что это на самом деле унизительно для человека – ведь если у тебя насморк, теоретически ты также можешь потерять бдительность за рулем, может потемнеть в глазах.

"Я думаю, что такие вещи, как легкая форма депрессии, вообще выделяются напрасно. Люди и без того не осмеливаются говорить о такой болезни, а здесь сказано, что это может привести к проблемам на дороге. Врачи скажут, что человек может покончить с собой? Представьте, если в год регистрируют около 1000 самоубийств и еще больше попыток, ведь нельзя каждого, кто пытался это сделать, лишать прав. Об этом говорить надо обязательно. Депрессия - это болезнь, но из-за нее нельзя отталкивать человека", – сказал Маяускас.

Представитель Regitra Эмилия Бардаускене сказала, что только врач может определить состояние человека и сказать, может он управлять автомобилем или нет.

"Требования к здоровью устанавливают медицинские учреждения, на основании таких справок выдают документы. Для Regitra главное, чтобы автомобилями управляли только люди с хорошим состоянием здоровья, которые не представляют угрозы ни для себя, ни для окружающих. Все решают врачи. Как и в случае, если состояние здоровья водителя меняется (...).

В таких случаях действие водительского удостоверения приостанавливают. Однако, если через какое-то время врачи констатируют, что состояние человека изменилось, то ему права возвращают и пересдавать ничего не придется", – сказала Брадаускене.