"Вчера я делал прививку и узнал, что стоит недешево - 39 евро. Здоровье стоит недешево. Я бы не хотел стать распространителем этого заболевания", - сказал 20 марта в интервью Žinių radijаs Пранцкетис.
По словам спикера, корь - опасное заболевание, оно никуда не делось, поэтому делать прививки надо.
"Это опасное заболевание, когда мы беседовали с профессором В.Усонисом, это было примерно 1,5 года назад, были странные заявления, что прививки - это глупость. Знаете, я скажу словами очень старого врача, которая после войны ходила делать прививки детям. Она говорила, что мир не создал ничего лучше, чем прививки. Надо доверять тем, кто в этом разбирается", - сказал Пранцкетис.
Он также подчеркнул, что людей из групп риска от кори прививают бесплатно.
Сообщается, что с начала 2019 года в Литве зафиксировано 159 случаев заболевания корью, это в 5 раз больше, чем в прошлом году. Специалисты Центра инфекционных заболеваний и СПИДа говорят, что ситуация ухудшается. Специалисты отмечают, что корь - вирусное заболевание, от которого нет лекарств. Единственный способ избежать заболевания - это делать прививки.
В Литве детям делают прививки от кори в 15 месяцев и в 6-7 лет. Врачи отмечают, что после одной прививки иммунитет не вырабатывается. С 1964 по 1988 г. в Литве прививки от кори делали только один раз.
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