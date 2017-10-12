"Назад мы должны были вернуться на самолете Air Baltic через Ригу. Как всегда, с Air Baltic – неожиданные проблемы. В Брюссель прислали небольшой самолет, вот нас вместе со спикером "выбросили". Мы не поместились", – написал в Facebook один из членов делегации, консерватор Андрюс Кубилюс.
По его словам, ночь члены делегации провели в гостинице аэропорта, а утром вернулись на другом самолете - через Варшаву
По этой причине изменилась повестка дня спикера на 12 октября.
Пранцкетис с двухдневным визитом находился в Брюсселе 10-11 октября.
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