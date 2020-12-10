"Я думаю, что это стало бы прекрасным символическим решением, с учетом того, как много Литва поддерживала белорусскую оппозицию, с учетом того, что у нас в августе был прекрасный символический Путь свободы, и очень хотелось бы, чтобы такую награду получила демократическая оппозиция Беларуси", – сказала в четверг журналистам спикер в парламенте.
В четверг глава Комиссии Премии свободы Пауле Кузмицкене выдвинула Сейму предложение наградить этой учрежденной парламентом премией демократическую оппозицию Беларуси, борющуюся с режимом Александра Лукашенко.
И она, и спикер отметили, что символически премию могла бы принять проживающая сейчас в Вильнюсе Светлана Тихановская.
"Вчера у меня была удаленная встреча со С. Тихановской. Думаю, что было бы символично, и можно было бы обсудить вручение ей, как символу оппозиции", – сказал В. Чмилите-Нильсен.
Сейм Литвы учредил Премию Свободы 15 сентября 2011 года, приняв специальный закон. Премия составляет 5 тыс. евро. Она вручается ежегодно, 13 января на торжественном заседании парламента, в День защитников свободы Литвы.
Учрежденной Сеймом Премии свободы удостаиваются люди за заслуги перед свободой, демократией и правами человека. Этой премией также оценивается вклад лиц и организаций в дело улучшения межгосударственного сотрудничества в контексте борьбы за самоопределение и суверенитет народов Восточной и Центральной Европы.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Профессор рассказал о самой молодой жертве коронавируса в Литве (34)
Коронавирус унес жизнь 27-летнего мужчины. Человек...
Литовская полиция: на несоблюдающих правила карантина могут жаловаться соседи (135)
В среду в Литве в силу вступили ужесточенные правила...
Бизнес как в лихие 90-ые: на берегу одного из красивейших озер Литвы предлагают участки земли, которых пока нет (37)
Бизнес как в лихие 90-ые. Кажется, такая ситуация...
Президент Литвы призывает жителей добровольно соблюдать более строгие ограничения (38)
Президент Литвы Гитанас Науседа говорит, что...
ВРИО главы Минздрава Литвы от бессилья опускает руки: кажется мы хотим уничтожить себя (54)
ВРИО главы Минздрава Литвы Аурелиюс Верига ,...