Глава парламента обсуждает с фракциями вопрос о том, чтобы включить в повестку следующей недели поправки к уставу парламента, позволяющие проводить заседания на удаленной основе.
Как информировал BNS представитель спикера Паулюс Жеймис, В. Пранцкетис предлагает рассмотреть этот вопрос на пленарном заседании Сейма 5 ноября в срочном порядке.
В. Пранцкетис инициировал такие поправки к уставу Сейма во время первой волны пандемии COVID-19 весной, однако парламентарии его предложение отклонили.
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