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Председатель Сейма Литвы Викторас Пранцкетис предлагает парламенту вернуться к обсуждению возможности проведения заседаний на удаленной основе.
Viktoras Pranckietis
Viktoras Pranckietis
© DELFI / Josvydas Elinskas

Глава парламента обсуждает с фракциями вопрос о том, чтобы включить в повестку следующей недели поправки к уставу парламента, позволяющие проводить заседания на удаленной основе.

Как информировал BNS представитель спикера Паулюс Жеймис, В. Пранцкетис предлагает рассмотреть этот вопрос на пленарном заседании Сейма 5 ноября в срочном порядке.

В. Пранцкетис инициировал такие поправки к уставу Сейма во время первой волны пандемии COVID-19 весной, однако парламентарии его предложение отклонили.

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