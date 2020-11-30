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Председатель Сейма Литвы Виктория Чмилите-Нильсен сообщила, что выздоровела после COVID-19.
Viktorija Čmilytė-Nielsen
Viktorija Čmilytė-Nielsen
© DELFI / Tomas Vinickas

Она написала об этом в своем аккаунте в соцсети Facebook.

В. Чмилите-Нильсен пишет, что переболела коронавирусом легко. Легкие симптомы были и у ее семьи.

Коронавирус был установлен у нее 19 ноября.

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