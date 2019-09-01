Спикер Сейма Викторас Пранцкетис и премьер-министр Саулюс Сквернялис поздравляют с Днем знаний.
Saulius Skvernelis ir Viktoras Pranckietis
© DELFI / Paulius Garkauskas

"Не знать лучше, чем знать. Только не зная, человек может спрашивать и интересоваться, учиться и расти. Сегодня наука и поиск знаний и инноваций ведут нас в будущее, открывают новые возможности и позволяют нам использовать то, что мы еще не осознали. Для всех - малышей, школьницков, студентов и пожилых людей, педагогов, лекторов, профессоров и исследователей - я бы хотел пожелать, чтобы вы никогда не переставали учиться и узнавать больше, расширять свой взгляд на мир и исследовать его. Желаю, чтобы возможность учиться была доступна всем", - сказал в поздравлении спикер Сейма.

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Премьер-министр С. Сквернялис также поздравил образовательное сообщество с 1 сентября - Днем знаний.

"Дорогие ученики, студенты, учителя, преподаватели и все образовательное сообщество, мы только что отпраздновали 30-летие Балтийского пути и получили возможность еще раз вспомнить, что мы можем сделать, когда возьмемся за руки и будем действовать сообща. В этом учебном году также будет отмечаться тридцатая годовщина восстановления независимости. Кроме того, 2020 год - Год школьных сообществ. Все эти события связаны с важностью общения, признательности друг другу и работы для сообщества, города и страны. Я хочу пожелать всем вам желания работать вместе и генерировать творческие идеи, которые обогатят ваши учебные заведения. Хотя не все мы удовлетворены системой образования, мы можем и должны находить решения с помощью нашего общего желания и цели. Возможно, это лучшее время для этого", - говорится в поздравлении главы правительства.

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Общество

Спикер Сейма и премьер-министр поздравляют с Днем знаний

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