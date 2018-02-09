INFO TV сообщает, что за такую работу контролер готов заплатить 1000 евро. Еврейская община Литвы возмущена и считает это проявлением антисемитизма.

В блоге Садаускаса "Я Ванагас" сказано: "Миллионов у меня нет, но выделяю 1000 евро – школьнику, студенту, докторанту, учителю или ученому, который соберет информацию, документы и напишет работу, публикацию о евреях, убивавших людей и участвовавших в ссылках, пытках и т.д."

Спикер парламента Литвы Викторас Пранцкетис в пятницу призвал главу Службы по академической этике и процедурам Виргилиюса Садаускаса уйти в отставку после обвинений в антисемитизме связанных с его предложением заплатить 1000 евро за научную работу о преступлениях евреев в XX веке.

По словам спикера, Садаускас "не сдал экзамен на нейтральность".

"Он не сдал экзамен на нейтральность, который заключается в том, что должность должна цениться больше, чем желание гражданина участвовать в процессах", - сказал спикер после встречи Садаускаса с руководством парламента.

"Я не сомневаюсь, что он должен уйти в отставку, что он мог бы уйти в отставку", - сказал журналистам спикер после встречи правления сейма с Садаускасом.

Правление сейма поручила парламентскому Комитету по просвещению и науке оценить действия контролера о академической этике и процедурам.

Сам контролер утверждает, что не намерен увольняться, поскольку никого не оскорбил.

"Человек уходит в отставку, если совершил что-либо неправильное, негативное или плохое. (...) Я не считаю, что кого-то оскорбил, обидел, унизил", - сказал Садаускас.

9 февраля Садаускаса вызвали на встречу со спикером парламента Литвы Викторасом Пранцкетисом и членами правления, сообщает BNS.

"На встрече обсудят вчерашнюю ситуацию, высказанное в блоге мнение. Высказывание контролера двусмысленное. Мы хотим выслушать все стороны и только после этого высказать свою позицию и рассказать о дальнейших действиях", - сказала пресс-секретарь спикера Каролина Фроловене.

По мнению заместителя спикера Гедиминаса Киркиласа, личная инициатива и взгляды Садаускаса идут вразрез с занимаемой им должностью, поэтому он должен уйти в отставку.

"Я думаю, он должен покинуть пост. Думаю, что это как минимум неверный взгляд, если он каким-то способом пытается оправдать участие литовцев в геноциде, это не оправдание. Особенно, когда ты занимаешь пост контролера по академической этике, представлять такие взгляды негоже назначенному парламентом чиновнику", - сказал Киркилас.

На телефонный звонок Садаускас не ответил, на электронное письмо пришел ответ, что служба контролера не комментирует личные блоги. Затем сам Садаускас согласился прокомментировать свою запись в блоге. Он сказал, что он как раз и пытается доказать, что евреи не были преступниками.

"Вы думаете, убийство - это хорошо? Ну как вы думаете, хорошо убивать? Я задаю один вопрос, убийство - это хорошо или плохо? Я повторяю – если евреи убивают литовцев, это хорошо или плохо? Если литовцы убивают евреев, это хорошо или плохо?", – сказал Info diena Садаускас.

Председатель Еврейской общины Литвы Фаина Куклянски сначала приняла такую запись за шутку, но она ей не показалась смешной. Она сказала, что, возможно, этим стоит заняться правоохране. "Я бы сказала, что это антисемитизм. Не знаю, может ли этот человек дальше занимать свой пост, руководство должно оценивать моральный стандарт такого человека, и этой информацией должна заняться прокуратура", – считает Куклянски.

Контролера на эту должность назначает парламент Литвы. Депутаты, которые видели запись Садаускаса, сомневаются в том, что он может оставаться на своем посту. Либерал Аушрине Армонайте намерена обращаться к коллегам с просьбой обсудить деятельность Садаускаса. Она сказала Info diena, что этим должно заняться руководство парламента.

Садаускас сказал, что пока 1000 евро никому не заплатил, однако он все еще ждет таких доказательств. "Если вы говорите, что евреи убивали литовцев, назовите – кто из евреев", – сказал контролер. Якобы он лишь поднимает вопрос, есть ли документы, доказывающие., что евреи убивали литовцев, поскольку попадаются такие комментарии.

Обозреватель Римвидас Валатка сказал, что пояснения Садаускаса его не убеждают. Назначать премию за охоту на запятнавших себя евреев – это антисемитизм. Он сказал, что "иначе нежели ведром дегтя перед 16 февраля это назвать нельзя".

Историк, депутат Арвидас Анушаускас подчеркнул, что, говоря об исторических моментах, надо отмежеваться от национальностей. "Очевидно, что люди не представляли нацию. Они представляли идеологию, были удобным оружием, об этом меньше всего думали – о своей принадлежности к конкретной нации. Они идентифицировали себя как партийных, как работников репрессивных структур, но не как представителей нации", – сказал Анушаускас.