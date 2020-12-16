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Спикер парламента Литвы Виктория Чмилите-Нильсен поддерживает отмену запрета на продажу алкоголя в воскресенье после 15 ч.
Alkoholis
Alkoholis
© Shutterstock

"Лично я это предложение поддержала бы. Часть запретов, введенных парламентом прошлого созыва, невзвешенные. Однако я поднимаю другой вопрос - неужели это сейчас вопрос первостепенной важности (...). Но, видимо, мы вернемся к некоторым запретам", – сказала спикер в интервью Žinių radijаs.

Чмилите-Нильсен прибавила, что даже не сомневается, что либералы поддержат это предложение.

Согласно действующей редакции закона о контроле над алкоголем, в Литве алкогольные напитки в понедельник-субботу продают с 10 до 20 ч., а в воскресенье с 10 до 15 ч.

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