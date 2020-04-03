В объявлении он писал, что у него есть 50 000 масок и просил, чтобы ему написали желающие их приобрести.

"Друзья, кому нужны маски, есть еще какое-то их количество (около 50 000 шт.). В упаковке 50 шт. Цена упаковки 47,5 евро + НДС. Пишите в личку", - писал Донатас.

Delfi хотел связаться с Баумилой, чтобы поинтересоваться, есть ли у него необходимые разрешения, но сделать это не удалось. На звонки он не отвечал, как и на смс-сообщения. Сейчас его объявления в интернете уже нет. Он убрал объявление из Facebook после критики коллег и известных представителей шоу-бизнеса.

Напомним, что за незаконную коммерческую или иную деятельность, для которой нужна лицензия, грозит штраф от 390 до 1100 евро, а за повторное нарушение до 2400 евро.

Пресс-секретарь Службы расследования финансовых преступлений (СРФП) Александрас Зубряковас подтвердил, что подобные сообщения поступают каждый день.

"Мы реагируем на такие случаи, информация приходит по разным каналам. Поток нескончаемый (...). На этой неделе проводили проверки по всей Литве", - сказал Delfi Зубряковас.

"Сообщения касаются нелегальных продаж медицинских масок, антисептика, сейчас еще появились тесты COVID-19", - сказал представитель СРФП. Он заметил, что ведется также сотрудничество с Государственной налоговой инспекцией (ГНИ).