"Во время анализа НЦК установил, что гаджет по каналам шифрованной связи регулярно подключается и поддерживает активное соединение с 11 уникальными IP-адресами (из которых 10 принадлежат Российской Федерации). Передача данных осуществляется циклически", - говорится в докладе центра.

Он по-прежнему рекомендует, чтобы литовские пользователи не пользовались этим гаджетом, сообщает BNS.

По утверждению центра, гаджет Yandex.Taxi такси требует доступа к большому количеству конфиденциальных пользовательских данных и разрешений на использование функций устройства.

Анализ показал, что гаджет сделан качественно, хорошо оптимизирован, для передачи данных использует зашифрованные каналы, стандартные порты протоколов.

Тем не менее, НЦК утверждает, что Yandex. Taxi имеет возможность в любое время по шифрованным каналам связи подключаться к различным адресам в разных регионах России, независимо от того, находится ли гаджет в режиме ожидания или в активном режиме.

Центр предупреждает, что посредством вредоносных программ можно украсть у людей деньги и конфиденциальную информацию, шпионить, шантажировать раскрытием личной информации, отправлять SMS-сообщения повышенного тарифа за счёт владельца устройства, использовать устройство для распространения вируса или спама, выполнения других кибератак.

Полиция безопасности Эстонии советует при использовании приложения Yandex.Taxi учитывать, что собранная с помощью приложения информация отправляется в российские серверы, передает Postimees.

"В России, в серверы которой идет информация, не действуют требования Европейского союза о защите данных", - сказал глава бюро полиции безопасности Андрес Кахар.

Сервис онлайн-заказа такси Yandex.Taxi начал свою деятельность в Эстонии в этом году. В Литве услуга стала доступной в конце июля.

Городской муниципалитет Вильнюса и член Сейма консерватор Аудронюс Ажубалис обратились в Департамент государственной безопасности, дабы эта услуга была проверена.

Центр кибербезопасности Литвы призвал не пользоваться Yandex.Taxi, отметив, что его можно использовать для незаконного сбора и хранения данных.

Министерство обороны Литвы подчеркивает, что приложение Yandex.Taxi запрашивает доступ к большому количеству конфиденциальной информации и разрешение использовать функции устройства - возможность активировать камеру или микрофон, управлять доступом к беспроводной сети, а позднейшие версии программы могут увеличить количество требуемых доступов к функциям.

Как сообщил Центр кибербезопасности Литвы, приложение Yandex.Taxi тщательно проанализировали и, поскольку уверенности в его безопасности не было, посоветовали людям им не пользоваться.

Несмотря на неоднократные предупреждения, подозрительное приложение за несколько дней успели загрузить на свои электронные устройства несколько десятков тысяч жителей Литвы, Латвии и Эстонии.

Инспекция по защите данных советует читать условия пользования, прежде чем давать согласие на использование данных и начинать пользоваться приложением.

Менеджеры гаджета утверждают, что компания соблюдает все требования защиты персональных данных. Администрирующее Yandex. Taxi предприятие базируется в Нидерландах.