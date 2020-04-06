Спецрейсом из Минска в воскресенье вернулись еще сто граждан Литвы

Им прибыли 106 пассажиров, подтвердил BNS руководитель по вопросам коммуникации компании–оператора аэропортов Литвы Lietuvos oro uostai Марюс Зеленюс. Еще одним рейсом из Беларуси в Литву в субботу вернулись 87 пассажиров.
Это были последние пассажирские самолеты, приземлившиеся в уже закрытом воздушном пространстве Литвы.
В воскресенье спецрейсом, организованным МИД из Минска вернулись 14 граждан, которым удалось вылететь из Саудовской Аравии благодаря усилиям посольства Литвы в Объединённых Арабских Эмиратах.
Этим же рейсом вернулись и четыре человека, у которых не было возможности выехать из джунглей Перу. Они попали в Европы с репатриационным рейсом Германии.
"Можем лишь порадоваться тому, что сложная операция репатриации граждан Литвы из Перу, длившаяся почти три недели, когда 16 марта Перу закрыла свои сухопутные границы и аэропорты, наконец завершена", – сообщила BNS представитель главы МИД по связям с общественностью Раса Якилайтене.
Эту поездку организовало консульство Литвы в Сан-Паулу.
Этим же рейсом вернулись три гражданина из Южной Индии, один – из Непала.
В Литве с целью остановки распространения коронавируса в полночь с пятницы на субботу было закрыто воздушное пространство для пассажирских рейсов. Рейсы могут проводиться только с разрешения министров иностранных дел, транспорта и литовских ведомств.
У всех прибывших берется мазок на коронавирус, они обязаны самоизолироваться на две недели.
В Литву также можно прибыть на пароме из Киля, прибыть автомобилями из Польши или Латвии через контрольно-пропускные пункты Кальвария-Будзиско и Грецтале-Салочяй.
Ограничения продлятся в течение всего карантина, как минимум до 13 апреля.
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