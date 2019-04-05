Специально для читателей DELFI: дневники участника "Евровидения" Юрия Векленко

Что касается самих съемок, все происходило на открытом пространстве, израильтяне строго соблюдают безопасность. Кажется, с опасностью здесь столкнуться невозможно. Всякий раз, когда самолет начинал движение, ко мне подходил охранник и не разрешал двигаться, чтобы я не пострадал.

Те, кто со мной знаком, хорошо знают, что я совсем не умею танцевать. Но здесь мне пришлось танцевать на крыше автомобиля на заходе солнца, мне самому странно, что это запомнилось. Обычно я не люблю танцевать, а здесь мне это понравилось.

И хотя мой путь на большую сцену "Евровидения" уже начался, а до выступления осталось не так и много времени, как только я приехал на съемку, я не понимал, что происходит и о чем идет речь. И хотя все работники гостиницы знали, для чего мы сюда приехали, они не сразу начали говорить об этом. Даже самому странно, что некоторые специально ждали, чтобы сфотографироваться.

Сейчас меня ждет поездка в Москву, оттуда - в Амстердам. Сейчас я всюду стараюсь успеть, но график такой напряженный, что приходится бегать в прямом смысле этого слова. Я чувствую себя так, как будто каждый день бегу к "Евровидению" со львами. Говорят, что надо сгибать дерево, пока оно молодое, поэтому, чем больше мы сделаем сейчас, тем легче будет потом.

Правда, уже сейчас моя песня доступна всему миру на платформе Spotify, а вскоре меня ждет репетиция с участием 200 журналистов. Пожелайте мне удачи и продолжим путешествие вместе.