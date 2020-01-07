Прокуратура Литвы в понедельник сообщила, что начала расследование о загрязнении окружающей среды неочищенными сточными водами в Клайпеде.
По данным прокуратуры, указала, источник загрязнения действовал не один день, а загрязняли Куршский залив преднамеренно. Оборудования были установлены так, чтобы в очистительные сооружения попадала малая часть стоков.
По словам министра окружающей среды Кястутиса Мажейки, компания должна незамедлительно прекратить сбросы и возместить причиненный окружающей среде ущерб.
"Если подозрения подтвердятся, то предприятия незамедлительно должно прекратить отравлять сточными водами Куршский залив и возместить причиненный природе ущерб. Это печальный пример безответственного бизнеса, когда из-за экономии инвестиций в средства по охране окружающей среды цинично загрязнялась наша природа", – приведены слова министра в переданном BNS комментарии.
"Сегодня ночью установили, что неочищенные стоки сливают в залив. Был проведен обыск. Работы немало. Деятельность компании останавливается, остановлена очистка стоков, насколько мы знаем, у них есть возможность подключения к Klaipėdos vandenys. Природе нанесен огромный ущерб, штраф может составлять до 5 млн. евро. Глава компании утверждает, что он ничего не знал", – сказал прокурор Гина Скерсинските.
"Изъят ряд документов, которые касаются системы очистки сточных вод: лабораторные исследования, схемы, переписка о качестве очистки сточных вод. Мы хотим знать, как давно все это происходит", – сказала прокурор.
В прошлом году было проведено несколько расследований. Клайпедчане жаловались и подозревали сразу несколько компаний.
7 января прокуроры сказали, что следователи на себе испытали действие загрязнения, когда брали пробы, на коже появилось раздражение.
"Время рождественских чудес прекратилось: если есть загрязнения, будет и источник. Я рад принципиальности инспекторов, которым удалось идентифицировать один из источников загрязнения", – сказал министр охраны окружающей среды Кястутис Мажейка.
Обыск ночью провели 25 полицейских. Сколько лет сливали нечистоты, неизвестно, но подозревают, что это длилось не один день.
Томас Эйкинас работает главой компании с лета 2019 года. Он уверяет, что ничего не знает о загрязнении.
Глава компании отметил, что до расследования правоохраны он ничего не знал о возможных нарушениях.
"Мне самому нужно разобраться в ситуации", – сказал директор.
После того, как во вторник появилась информация о вероятной вине предприятия в сбросах сточных вод в Куршский залив, были остановлены и торги акциями Grigeo на бирже.
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