Специалисты литовских Вооруженных сил (ВС) начали тестировать на предприятии в Норвегии передвижные зенитно-ракетных комплексы средней дальности NASAMS, произведенные для Литвы.
NASAMS

Сначала компоненты этой системы будут тестироваться на заводе Kongsberg, а позднее они будут доставлены в Литву, где будут испытаны и в полевых условиях, сообщило министерство обороны.

По сообщению министерства, проверяется техническое и тактическое соответствие компонентов системы NASAM спецификациям.

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Тестирование системы продлится до февраля 2020 года.

Ожидается, что зенитно-ракетные комплексы средней дальности NASAMS будут поставлены Литве до конца следующего года.

Тогда начнется обучение специалистов Батальона противовоздушной обороны литовской армии использованию этих комплексов.

Договор с норвежской Kongsberg был подписан в октябре 2017 года.

Приобретение стоимостью более чем в 100 млн. евро призвано заполнить один из крупнейших пробелов обороне Литвы. Это оборудование для двух батарей ПРО, пакет системы логистической поддержки и учения для операторов и специалистов по надзору.

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