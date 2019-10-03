Сначала компоненты этой системы будут тестироваться на заводе Kongsberg, а позднее они будут доставлены в Литву, где будут испытаны и в полевых условиях, сообщило министерство обороны.
По сообщению министерства, проверяется техническое и тактическое соответствие компонентов системы NASAM спецификациям.
Тестирование системы продлится до февраля 2020 года.
Ожидается, что зенитно-ракетные комплексы средней дальности NASAMS будут поставлены Литве до конца следующего года.
Тогда начнется обучение специалистов Батальона противовоздушной обороны литовской армии использованию этих комплексов.
Договор с норвежской Kongsberg был подписан в октябре 2017 года.
Приобретение стоимостью более чем в 100 млн. евро призвано заполнить один из крупнейших пробелов обороне Литвы. Это оборудование для двух батарей ПРО, пакет системы логистической поддержки и учения для операторов и специалистов по надзору.
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