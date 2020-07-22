Специалисты в ужасе от планов организаторов Праздника моря: это бомба замедленного действия

Эту идею озвучили политики, которые ратуют за охрану окружающей среды. Предприниматели опасаются, что многоразовая тара в условиях угрозы коронавируса может стать источником заражения. Учреждения здравоохранения рекомендуют от этой идеи отказаться.

С системой многоразовой тары клайпедчане уже знакомы. Участники праздников за 1 евро получали пластиковый бокал, в который им наливали напитки. В конце мероприятия тару можно было вернуть и получить назад 1 евро или оставить себе бокал как сувенир на память. Политики Клайпеды в начале этого года хотели внедрить эту систему на Празднике моря. Однако пандемия заставила вернуться к этому вопросу и пересмотреть его.

Предприниматели пришли в ужас, узнав, что на Празднике моря в этом году запрещено использовать одноразовую посуду. За нарушение правила предпринимателям грозит отмена разрешения на участие.

"Это вопрос перекрестного загрязнения и гигиены. Специалисты в ужасе от того, что в той же палатке должны принимать и грязную тару. В условиях угрозы коронавируса такие действия нелогичны. Конечно, все должны будут следовать правилу, если его утвердят", – сказал один из участников праздника.

"Торговцы подняли вопрос, кто будет отвечать, если человек, воспользовавшийся этой системой, заболеет? Если кто-то из организаторов возьмет на себя ответственность, тогда пожалуйста. Но ответа пока нет. В этом году однозначно надо использовать одноразовую тару", – считает мужчина.

Пока предприниматели надеются, что специалисты не разрешат организаторам воплотить эту идею в реальность.

Журналистам организаторы сказали, что пока вопрос многоразовой тары обсуждается со специалистами.

Специалисты Национального центра общественного здравоохранения (НЦОЗ), выслушав эту идею, призывают организаторов отказаться от нее.

"Во время такого массового мероприятия нельзя экспериментировать. Это возможно, пожалуй, на небольшом мероприятии, где ситуация находится под контролем. (...) Думаю в данном случае надо воздержаться и переждать", – сказал глава Клайпедского департамента НЦОЗ Раймундас Григалюнас.

А специалисты Государственной продовольственно-ветеринарной службы уже выслали организаторам Праздника моря свой отрицательный ответ, поскольку в данной ситуации сложно обеспечить гигиену.