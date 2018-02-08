Старший специалист Департамента пожарной безопасности и спасения Ауримас Гуджяускас сказал, что принять соответствующий закон заставила не только хорошая практика других стран, но и национальная статистика.

"Мы видим, что практически 90% людей, погибающих во время пожаров в Литве, гибнут в жилых домах. Ежегодно фиксируют около 100 жертв пожаров. После введения обязательной установки детекторов дыма мы надеемся, что количество погибших во время пожаров снизится в два раза, а наша цель, чтобы это было не больше 30 в год – в таком случае это количество приблизится к среднему количеству жертв пожаров на 100 000 жителей в странах Запада, где детекторы уже давно являются обязательными", – сказал Гуджяускас.

Несмотря на то, что детекторы обязательны с 1 мая, эксперты не надеются, что они к этому сроку появятся сразу во всех домах. Гуджяускас сказал, что закон был принят не для того, чтобы наказывать жителей. Сейчас стараются донести информацию о новых правилах до всех жителей Литвы.

"Основная причина, по которой детекторы дыма есть всего в 16% домов - это нехватка информации. После того как сообщили о новом законе, стала распространяться информация, это плюс. Мы хотим, чтобы изменилось отношение людей – люди думают, "столько лет прожил, и не понадобилось, проживу еще столько же". Но так нельзя, вероятность пожара невозможно прогнозировать", – сказал эксперт.

Представитель компании JUNG Vilnius, которая продает детекторы дыма, Вайдотас Биюнас рассказал: "Большая часть клиентов не знает, как устанавливают детекторы, люди боятся, что потребуются провода, специалисты, время, повредят отделку и это дорого обойдется. Конечно, на рынке все еще есть ненадежные, отжившие свой век аппараты, которые не устраняют риск, но по сути доминирует оборудование высокого класса".

По его словам, опасения жителей по большей части уже напрасны: "Установить современные детекторы дыма очень просто – не надо ни сверлить, ни проводить проводку, достаточно приклеить их к потолку. Если детектор качественный, сам человек может раз в полгода проверить, работает ли он, а вообще, он будет работать 12 лет без дополнительного вмешательства".

"Автономный детектор - простой прибор, не надо бояться, что не разбирающийся в них человек купит что-то не то. Большая их часть - качественные, а отличаются они – дизайном и требованиями по уходу", – сказал Гуджяускас.

Биюнас рассказал, что жители чаще всего жаловались, что детекторы срабатывают при приготовлении пищи, есть и такие потребители, которым не нравится внешний вид прибора.

"Современные детекторы дыма действуют так, что для того, чтобы они сработали, нужен дым и изменение температуры, поэтому они стали более надежными. Не стоит бояться и за интерьер, поскольку на рынке представлены детекторы самых разных моделей с современными корпусами, разных цветов и т.д.", – уверяет специалист.

Некоторые детекторы дыма можно связывать с мобильным телефоном или эл. почтой хозяина, тогда сообщение о том, что детектор сработал будет передано по телефону или по почте.

Эксперты уверены в одном, новый порядок должен сделать главное – информировать общество, а это приведет к большей сознательности.

"Уже сейчас мы видим интерес людей и активность, поэтому я не сомневаюсь, что до мая результаты серьезно изменятся", – сказал Гуджяускас.