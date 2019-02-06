Радары отключают, поскольку истек срок действия договора с ЗАО Fima. Сначала сообщили, что вместо старых радаров новые устанавливать не будут.

Глава ЛДАД Виталий Андреев был удивлен тем, что столько шума вызвала весть о том, что вместо старых радаров не появятся новые.

"Мы не обсуждали продление договора, поскольку он стоил очень дорого – в 4 раза дороже чем стоил бы новый договор. И имущество не остается государству, его забирает поставщик услуги, – заметил он, напомнив, что договор стоил 13,9 млн. евро. – Кроме того, проходит конкурс на новое оборудование".

По словам Андреева, сейчас хотят закупить новое оборудование, которое будет фиксировать не только превышение скорости, но и нарушения ПДД - отсутствие страховки, техосмотра, а также, которое будет вычислять тех, кто ездит на краденых авто.

"Это и безопасность движения. Моментально действующие радары - не панацея, не решение всех проблем. Что касается безопасности, то имеющаяся сейчас 120 км сеть, которую контролируют радары, фиксирующие среднюю скорость, дает больше пользы, чем радары, фиксирующие превышение скорости в конкретный момент времени", – заметил собеседник.

Андреев заметил, что ЛДАД оборудует и другие средства, обеспечивающие безопасное движение – специальные фонари у пешеходных переходов, искусственные неровности ("лежачие полицейские"), сужение на дорогах, которое снижает скорость и т.д.

"Мы заметили, что люди просто знали места, где стоят радары, многие используют навигацию, они притормаживали только там, где стояли радары. Но по сути эти радары не решили проблемы в населенных пунктах, поскольку отрезок большой, радар один и он не помогает ни в 100 м пере, ни в 100 м за самим радаром. Такое же действие имеют "лежачие полицейские", – сказал Андреев.

По его словам, ЛДАД хочет формировать привычку у водителей ездить на безопасной скорости и следить за происходящим на дорогах. Поэтому первая задача – расширение сети радаров, фиксирующих среднюю скорость. В этом году планируют закупить около 100 таких радаров и несколько радаров моментального действия. Часть нового оборудования появится там, где сейчас стоят радары.

Кроме того, Андреев заметил, что в поле зрения радаров, фиксирующих среднюю скорость, попадут и населенные пункты, через которые ездит транзитный транспорт.

"Мы не можем через каждые несколько сот метров оборудовать искусственные неровности, поскольку грузовой транспорт издает сильный шум, появляется вибрация, на это жалуются жители. Не можем установить и много радаров моментального действия. Поэтому там появятся радары, фиксирующие среднюю скорость", – заметил глава ЛДАД.

По его словам, в этом году новые радары появятся в 5 населенных пунктах, будут следить за тем, поможет ли это решить вопрос нарушения ПДД.