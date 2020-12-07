Специалисты призывают сохранять бдительность: если человек зол, недоволен, он легко попадается на крючок фейка

Фальшивые новости могут влиять на наши решения

«Непрерывный поток информации, в котором мы живем, формирует наши установки, ценности, убеждения и даже поведение. Информация определяет, что мы будем покупать или не покупать, употреблять, как проводить свободное время, во что верить. Если у нас отсутствует критическое мышление, если мы не способны отличить правдивую информацию от лжи, в таком случае у нас создается искаженное представление о действительности, что вредно в принципе. Ведь фальшивые новости, иначе говоря, являются откровенной ложью, а ложь вводит нас в заблуждение, заставляет сомневаться, порождает недоверие», – поясняет вред таких новостей историк Лука Синявичене.

По словам доцента кафедры социальной коммуникации университета Витаутаса Великого Игнаса Калпокаса, фальшивые новости оказались в центре внимания в 2016 году, когда Дональд Трамп был избран президентом США. Именно тогда общество наконец обратило внимание на то, что ложные новости служат, по сути, пропагандой – это попытка со стороны политиков, предпринимателей или недружественных государств преподнести выдуманные или видоизмененные истории как отражение истинных событий или фактов.

«И такие «новости» совсем не случайны – они крайне важны в контексте актуальных на тот момент событий. Например, пару лет назад начался кризис беженцев, и поднялась волна фейка о нападениях, которые якобы организовали беженцы. Наблюдалось явное стремление настроить общество враждебно, повлиять на него. Именно такую цель преследуют все фейковые новости», – поясняет И. Калпокас.

Фейк наиболее активно распространяется в социальных медиа, кроме того, такой информации немало можно найти в интернете, например, на сайтах, притворяющихся новостными порталами и умело копирующими привычный для общественности формат подачи новостей.

«Фальшивые новости в социальных сетях просто паразитируют. Информация распространяется с такой скоростью, что просто невозможно успеть ее отловить. Особенно стремительно и эффективно новости расходятся в разных группах фейсбука, объединяющих людей со сходными склонностями, убеждениями или взглядами. Иначе говоря, все мы живем в своих социальных пузырях, которые похожи на гулкие комнаты, и где мы видим и слышим то, что хотим видеть, потому что наши друзья в социальных сетях всегда похожи на нас», – утверждает общественница Л. Синявичене.

Согласен с ней и преподаватель УВВ И. Калпокас. «Социальные медиа невероятно благоприятны для распространения фальшивых новостей по нескольким причинам – технологически это просто, кроме того, это не требует больших затрат. Другой важный аспект: если инициатор добирается до критических масс, он начинает работать вместо создателя заговора – делится, комментирует и т. п. Такие новости передаются со ссылкой на портал фейковых новостей или подобный ему блог, что у определенной части людей вызывает доверие. И, конечно, фильтр скепсиса совсем пропадает, если новостью поделились наши друзья, знакомые, лица, которые считаются авторитетами».

Реальный вред, причиненный фейком, ощущается и в Литве

Многим не раз уже доводилось сталкиваться с зарубежными примерами того, как фальшивые новости наносят вполне реальный вред. Л. Синявичене напоминает один из таких случаев, прозвучавших наиболее громко и причинивших немало бед: когда поздней весной этого в Соединенном Королевстве стали поджигать и крушить вышки мобильной связи в результате муссирования в социальных сетях конспирационной теории о том, что связь 5G излучает и распространяет коронавирус.

«Впечатлительность людей, постоянные поиски информации о вирусе особенно были заметны в самом начале пандемии, поскольку вокруг царила неизвестность и страхи, а в такие моменты человек становится особенно уязвимым, поэтому даже самая дурацкая, неожиданная или с трудом поддающаяся разуму информация может быть принята за чистую монету.

Вот так своеобразно фальшивые новости обходят наше подсознание, и немало людей действительно попадаются на крючок фейка. Кроме того, во время пандемии была зафиксирована не одна смерть, ставшая следствием ложных новостей, так что мы видим, каким мощным оружием сама по себе является информация. Одной из таких фальшивок стала распространенная теория о том, что большое количество крепкого алкоголя способно убивать вирус. Не один человек после ее появления скончался, ослеп или отравился. Все таки одно – манипулировать информацией, сеять недоверие или вводить в заблуждение, однако ложь такого масштаба и уровня выходит за все рамки, и, как мы видим, может представлять опасность даже для человеческой жизни», – поделилась Л. Синявичене.

По ее словам, в Литве также возникали случаи, когда фальшивые новости оказывали влияние на общественность. Можно отдельно отметить ложные вызовы, которых полиция получает за год невероятное множество. Некоторые из них сообщают о заложенной взрывчатке в аэропорту, торговом центе, здании суда или других точках. Каковы последствия таких ложных звонков? Поднимаются на ноги полицейские, органы безопасности, нарушается движение, останавливается торговля и нормальная жизнь в целом. Иногда же целью таких ложных звонков является отвлечение внимания от более серьезных преступлений.

И. Калпокас обращает внимание на международный масштаб распространения некоторых фейковых новостей. Как уже говорилось, в Литве, как и во всем мире, во время карантина раскрутилась настоящая мельница фальшивых сведений о COVID-19.

«В социальных сетях такие новости распространялись с невероятной легкостью, люди рассказывали, что чей-то там двоюродный брат слышал о скончавшемся в больнице родственнике, и его смерть списали на COVID-19, хотя на самом деле он умер по другой причине. Одновременно предлагается делиться такой информацией, потому что, она якобы не могла нигде разглашаться и является тайной.

Кроме того, часто отмечается активность и троллей из России. Информация, которую они создают, оставленные ими комментарии преследуют цель бросить тень сомнения на наше европейское и трансатлантическое партнерство, формировать мнение, что мы якобы нуждаемся в помощи со стороны», – утверждает преподаватель УВВ.

Часть общества, наименее устойчивая к дезинформации

Фальшивые новости очень легко распространяются среди той аудитории, в которой ощущается наибольшее разочарование в своем государстве. «Такие люди всегда найдутся в любом обществе, через них фейк распространяется быстрее всего и всегда достигает желаемого результата. Кроме того, к ложным новостям более восприимчивы люди преклонного возраста, поскольку их источники информации более ограничены, и то, что они слышат или читают, или просто слышат от соседа, принимается ими как не поддающаяся сомнению истина. Молодежь, в свою очередь, «потребляет» множество социальных медиа, однако их источники более разнообразны, а сами они менее восприимчивы и доверчивы», – объясняет Л. Синявичене.

«Устойчивость к дезинформации определяется навыками цифровой грамотности. С этим коррелирует и общее эмоциональное состояние. Восприимчивость к фальшивым новостям повышается, если человек напуган, озабочен, не доверяет своему окружению. В период карантина мы могли наблюдать изменения, связанные с резким повышением активности группы людей старшего возраста в социальном пространстве.

Фальшивые новости с невероятной легкостью распространяются именно среди групп недовольных людей, которые с трудом переносят экономические трансформации и перемены в целом. Словом, если человек зол, недоволен, он ищет рассказы, которые «объясняют», почему жизнь так несправедлива, и это приносит хотя бы временное облегчение», – подтверждает доцент кафедры социальной коммуникации университетаВитаутаса Великого И. Калпокас.

Почему информация действует на людей настолько по-разному, пояснить несложно. Многое определяется образованием, интеллектом, начитанностью, интересом к происходящему вокруг.

«Очень важна надежность источника информации, особенно, если это не широко известное средство массовой информации. Фейсбук, инстаграм или другие социальные сети сами по себе не являются источниками достоверных новостей, поэтому просто необходимо фильтровать поступающую оттуда информацию или хотя бы ее проверять. Всегда стоит просмотреть несколько источников – как литовские новости, так и зарубежные.

Еще лучше, если вы можете это сделать на нескольких языках. Мы должны развивать свои критические способности – это поможет нам стать менее доверчивыми и уязвимыми. Только непрерывное самообразование, медиаграмотность и чтение книг способны помочь защитить себя от фальшивых новостей и вреда, которые они причиняют. Все зависит только от нас самих», – говорит общественница.

Как утверждает И. Калпокас, большое значение имеет и само желание проверять информацию, и этому обязательно нужно уделять время, особенно если новость звучит слишком уж хорошо, чтобы быть правдой.

Для борьбы с фейком – специальная игра

Технологии и схемы создания фейка с каждым днем совершенствуются, поэтому попасться в их сети становится все легче. Фейк наиболее активно распространяется в социальных медиа, кроме того, такой информации немало можно встретить на веб-сайтах, притворяющихся новостными порталами и умело копирующими привычный для общественности формат подачи новостей.

Предложенная Debunk EU новая игра Get Bad News дает нам возможность познакомиться с наиболее часто используемыми техниками дезинформации: лицедейство, игра на эмоциях, поляризация, теория заговора, дискредитация и троллинг.

Поскольку сегодня в интернете и социальных сетях циркулирует все больше неподтвержденных сведений игра Bad News, которая изначально была выпущена в Литве, а сегодня уже представлена в Латвии и Эстонии, приобретает все большую актуальность для общества. Отличительная черта игры – игрок не является героем, наоборот – это интернетный тролль, который, прибегая к неэтичным решениям и лжи, старается повысить свою популярность и расширить круг подписчиков. Тем не менее, такой формат игры был выбран не случайно.

Результаты кембриджского исследования показали, что, если ознакомить людей с техниками fake news и позволить им побывать в шкуре злодея, последним становится проще распознавать ложную информацию. Исследование показало, что всего после 15 минут в игре доверчивость игроков по отношению к дезинформации снизилась на 21 проц., они стали увереннее отличать настоящие новости от фейка.

Остается только попробовать себя в игре: http://getbadnews.delfi.lt/.