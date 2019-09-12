Национальное трансплантационное бюро информирует, что порядок искусственного оплодотворения женщин в Литве регламентирует закон о вспомогательных методах оплодотворения, сказано в пресс-релизе.

Что должны знать люди, для которых это актуально:

в Литве искусственное оплодотворение возможно лишь, если речь идет о о состоящих в браке супругах или заключивших соглашение о партнерстве лицах;

процедура искусственного оплодотворения может проводиться только в учреждениях здравоохранения, у которых есть соответствующие лицензии;

в Литве для оплодотворения женщины можно использовать сперму супруга (сожителя) или донора;

используют донорские клетки (как мужские, так и женские), которые предоставляют учреждения здравоохранения со специализированными лицензиями.

Национальное трансплантационное бюро предупреждает, что женщины, которые используют сперму нелегальных доноров, идут на большой риск: нет никаких гарантий, что донор здоров и не более такими опасными заболеваниями как СПИД, гепатит B и C, а его сперма – качественная и жизнеспособная. Несмотря на то, что в объявлениях указывают, что есть все необходимые справки, не всегда эти справки настоящие.

Женщины рискуют заразиться сами и заразить будущего ребенка. Кроме того, если сперму покупают в пробирке, вообще нет гарантии, что это сперма. Ни одна легально действующая клиника не рискнет провести процедуру оплодотворения женщине, которая принесет с собой сперму в пробирке. А сама женщина без помощи специалистов оплодотворить себя не сможет. Мало того, желание женщины получить сперму может расцениваться как торговля людьми, за что, согласно УК ЛР полагается лишение свободы на срок от 4 до 12 лет.

Нелегальный донор должен подумать и о том, какой опасности он себя подвергает: он может заболеть венерическими заболеваниями или привлечен к уголовной ответственности.

За незаконную коммерческую деятельность, согласно Кодексу административных правонарушений, грозит штраф от 390 до 1100 евро.

Предложение оплодотворить женщину естественным способом может расцениваться как проституция. За такое правонарушение грозит штраф от 90 до 140 евро.

В тех случаях, когда пользуются легальными услугами клиник, помогающих завести ребенка, между донором и будущим ребенком не появляется никаких моральных и материальных обязательств, однако на случаи нелегального донорства это не распространяется: женщина имеет право получать алименты на ребенка, а ребенок - претендовать на имущество мужчины-"донора" после его смерти.