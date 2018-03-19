Ветеринары надеются, что в этом году, как и в прошлом, удастся избежать вспышки заболевания в коммерческом секторе птицеводства.
"В этом году птичий грипп постепенно распространяется в регионе. В пятницу был выявлен случай в домашнем хозяйстве в Швеции - это самый близкий к Литве выявленный случай", - сказал BNS заведующий отделом срочной деятельности Продовольственно-ветеринарной службы Литвы Марюс Масюлис.
По его словам, затянувшаяся зима пока останавливает миграцию птиц, по этой причине болезнь приближается к Литве медленнее.
Он отметил, что служба информирует об угрозе гриппа и проверяет все подозрительные случаи гибели птиц в дикой природе. Кроме того, сейчас запрещается держать на улице домашнюю птицу.
В прошлом году впервые в истории в Литве был выявлен не опасный для людей птичий грипп, который стал причиной гибели лебедя. В целом за год были выявлены 5 случаев гриппа, но все они были в дикой природе.
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